КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию 89137154330 Светлана
продам
Продам студию
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Продам 1-ю на Красной Сибири, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Расстрелял семью с беременной женщиной и ребенком сосед по даче в Якутии

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Дополнительные электрички пустили на лето по выходным через Бердск

Ушла в отставку министр экономразвития Новосибирской области

После отравления Бари Алибасова Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот»

Трапы для пешеходов на ул. Лунной заставил делать дорожников мэр Бердска

Мигрант зарубил топором бывшую сожительницу в Кузбассе

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Банк Акцепт и Юнисервис Капитал помогли столичной компании выйти на биржу

Речь идет о сервисе «ТаксовичкоФ», который входит в тройку крупнейших операторов такси в Санкт-Петербурге и активно развивается в Москве.

10.06.2019 Нет комментариев
 
Основной целью привлечения инвестиций является развитие сервиса в столице. Общий объем займа составил 150 миллионов рублей. Облигации приобрели 270 частных инвесторов со всей России. Эмитент (заемщик) – ООО «Транс-Миссия» — компания-агрегатор, которой принадлежат права на использование торговой марки, телефонов, сайта – занимается обработкой и распределением заказов среди привлеченных автомобильных парков в двух городах страны.
Услуги по организации выпуска облигаций компании оказали специалисты новосибирской компании «Юнисервис Капитал» и АО «Банк Акцепт».
Справка: Специалисты компаний-организаторов из Сибири уже известны на рынке несколькими громкими размещениями облигаций. Благодаря их стараниям в прошлом и текущем году инвестиции получили сеть стритфуд «Дядя Дёнер», федеральный сервис «ГрузовичкоФ», «Новосибирский завод резки металла», нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» и другие компании.

Банк Акцепт и Юнисервис Капитал помогли столичной компании выйти на биржу


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Токаев с 70,76% голосов победил на выборах президента Казахстана Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика