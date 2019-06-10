Банк Акцепт и Юнисервис Капитал помогли столичной компании выйти на биржу

Основной целью привлечения инвестиций является развитие сервиса в столице. Общий объем займа составил 150 миллионов рублей. Облигации приобрели 270 частных инвесторов со всей России. Эмитент (заемщик) – ООО «Транс-Миссия» — компания-агрегатор, которой принадлежат права на использование торговой марки, телефонов, сайта – занимается обработкой и распределением заказов среди привлеченных автомобильных парков в двух городах страны.Услуги по организации выпуска облигаций компании оказали специалисты новосибирской компании «Юнисервис Капитал» и АО «Банк Акцепт».Справка: Специалисты компаний-организаторов из Сибири уже известны на рынке несколькими громкими размещениями облигаций. Благодаря их стараниям в прошлом и текущем году инвестиции получили сеть стритфуд «Дядя Дёнер», федеральный сервис «ГрузовичкоФ», «Новосибирский завод резки металла», нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» и другие компании.