Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

В Москве 12 июня пройдет марш с требованием освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.

Марш пройдет по Мясницкой улице, Лубянке, Кузнецкому мосту, Большой Дмитровке и закончится у здания главного управления МВД на Петровке, 38.

Участники выступят с требованием освободить журналиста, прекратить уголовное дело против него и наказать тех, кто подбросил ему наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело.

Пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова прошли в Новосибирске 8 и 9 июня, сообщает Тайга.инфо. После того, как специального корреспондента «Медузы» отправили под домашний арест.

Одиночные пикеты стояли в Первомайском сквере 9 июня. Журналисты продолжили акции в поддержку Голунова, которые начались в городах России вечером 7 июня.

С плакатами вышли бывшая коллега Голунова по сибирскому бюро «Ведомостей» Юлия Дрокова, журналисты НГС Елена Гурьянова и Тайги. инфо Маргарита Логинова. С плакатами стояла и глава реготделения «Яблока» Светлана Каверзина, и просто неравнодушные новосибирцы.

Журналиста «Медузы», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, пункт «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). При досмотре и обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили 5 пакетиков мефедрона, позже МВД заявило об обнаружении кокаина. Фотографии, распространенные правоохранительными органами якобы из квартиры Голунова, оказались сделанными в другом месте, что впоследствии признали и в МВД.

Журналист отвергает обвинения. Он считает, что дело могло быть сфабриковано «из-за [расследования] похоронного бизнеса». «Мне поступали угрозы», — заявил он на заседании Никулинского районного суда Москвы по мере пресечения.

Следствие просило отправить журналиста в СИЗО на два месяца. Суд решил заключить Голунова под домашний арест.

Иван Голунов специализируется на острых экономических и политических темах. В последние месяцы «Медуза» опубликовала, например, его расследование о семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и текст о «черных кредиторах», которые отобрали более 500 квартир у должников в столице.

Голунов работал в сибирском бюро газеты «Ведомости» с 2005 по 2008 год. Также публиковался в Forbes, РБК, издании «Слон», на телеканале «Дождь». Сейчас Иван Голунов работает корреспондентом отдела расследований «Медузы».