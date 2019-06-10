КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам студию 89137154330 Светлана
продам
Продам студию
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Статус беженцев просят у премьер-министра Канады из-за экологического бедствия жители Кузбасса

Умершая роженица ожила после кесарева сечения

Пожаловались на власть прокурору из-за многоэтажной застройки жители Бердска

Есть хочется: Цены на продукты рекордно растут в России

Украла 500 алмазов на миллионы долларов сотрудница «Алросы»

Перед Троицей на кладбище пустят дополнительные автобусы в Бердске

Что делать, если вам подбросили наркотики?

Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»

Холодильники и лотки «выползают» на тротуары у остановок в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Холодильники и лотки «выползают» на тротуары у остановок в Бердске

Владельцы павильонов загораживают пассажирам обзор и проход, чем создают опасную обстановку. Мэр Евгений Шестернин поручил разобраться с проблемой.

10.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Холодильники и лотки «выползают» на тротуары у остановок в Бердске

Одна из самых неудобных остановок находится на Универмаге со стороны ТЦ «Меркурий»

Обратить пристальное внимание на остановочные павильоны поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Посмотреть их на предмет чистоты, особенно там, где есть арендаторы. Это первое. Второе, там, где арендаторы, обратить внимание на холодильное оборудование, которое опять «выползает» из помещений и мешает пассажирам при высадке и посадке в транспорт. Также обратить внимание на несанкционированную лоточную торговлю. Торговать нужно внутри павильона, а не «выползать» на тротуар. Если такое находится в зоне посадки и высадки пассажиров — это очень опасно. Люди вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти все это. Этого быть не должно. Запланируйте рейд. Прошу подключиться и административно-техническую инспекцию с мерами административного взыскания, — акцентировал Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня прошлого года мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Холодильное оборудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам, был категоричен мэр. Он предложил на вновь устанавливаемых объектах вводить требования по обзорности. Если есть необходимость, то обсудить этот вопрос с депутатами и принять нормативный документ. Данная проблема обсуждалась почти на каждом еженедельном совещании чиновников в течение лета.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
К севшему на мель судну с тремя детьми на борту отправились на помощь спасатели Бердска Прошли похороны бывшего бердского депутата и журналиста Виталия Шапрана Довольна жизнью почти половина россиян

(1) Комментарий

  1. ост Универмаг хочу поменяться местом с киоском

    Мэр Бердска Евгений Шестернин

    заставил бы

    поменять местами газетный киоск с павильоном остановки «Универмаг» по нечетной стороне ул.Ленина,

    а то у нас «налажали» еще в 2015 году при реконструкции дороги. :-!

    И всем в центре виден этот косяк администрации *CRAZY*

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика