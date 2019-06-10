Холодильники и лотки «выползают» на тротуары у остановок в Бердске

Одна из самых неудобных остановок находится на Универмаге со стороны ТЦ «Меркурий»
Обратить пристальное внимание на остановочные павильоны поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.
— Посмотреть их на предмет чистоты, особенно там, где есть арендаторы. Это первое. Второе, там, где арендаторы, обратить внимание на холодильное оборудование, которое опять «выползает» из помещений и мешает пассажирам при высадке и посадке в транспорт. Также обратить внимание на несанкционированную лоточную торговлю. Торговать нужно внутри павильона, а не «выползать» на тротуар. Если такое находится в зоне посадки и высадки пассажиров — это очень опасно. Люди вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти все это. Этого быть не должно. Запланируйте рейд. Прошу подключиться и административно-техническую инспекцию с мерами административного взыскания, — акцентировал Шестернин.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня прошлого года мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Холодильное оборудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам, был категоричен мэр. Он предложил на вновь устанавливаемых объектах вводить требования по обзорности. Если есть необходимость, то обсудить этот вопрос с депутатами и принять нормативный документ. Данная проблема обсуждалась почти на каждом еженедельном совещании чиновников в течение лета.
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Мэр Бердска Евгений Шестернин
заставил бы
поменять местами газетный киоск с павильоном остановки «Универмаг» по нечетной стороне ул.Ленина,
а то у нас «налажали» еще в 2015 году при реконструкции дороги.
И всем в центре виден этот косяк администрации
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