Холодильники и лотки «выползают» на тротуары у остановок в Бердске

Обратить пристальное внимание на остановочные павильоны поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Посмотреть их на предмет чистоты, особенно там, где есть арендаторы. Это первое. Второе, там, где арендаторы, обратить внимание на холодильное оборудование, которое опять «выползает» из помещений и мешает пассажирам при высадке и посадке в транспорт. Также обратить внимание на несанкционированную лоточную торговлю. Торговать нужно внутри павильона, а не «выползать» на тротуар. Если такое находится в зоне посадки и высадки пассажиров — это очень опасно. Люди вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти все это. Этого быть не должно. Запланируйте рейд. Прошу подключиться и административно-техническую инспекцию с мерами административного взыскания, — акцентировал Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня прошлого года мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Холодильное оборудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам, был категоричен мэр. Он предложил на вновь устанавливаемых объектах вводить требования по обзорности. Если есть необходимость, то обсудить этот вопрос с депутатами и принять нормативный документ. Данная проблема обсуждалась почти на каждом еженедельном совещании чиновников в течение лета.