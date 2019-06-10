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Дополнительные электрички пустили на лето по выходным через Бердск

Два дополнительных пригородных поезда к местам массового отдыха начнут курсировать с 15 июня между Искитимом и Новосибирском.

10.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Дополнительные электрички пустили на лето по выходным через Бердск

Пляжи Бердска популярны среди жителей окрестных мест

Для организации перевозок пассажиров в летний период в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги и доставки жителей к местам массового отдыха и купания по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области АО «Экспресс-пригород» c 15 июня назначает 2 дополнительных пригородных электропоезда на южном направлении:

– №6653 Новосибирск – Искитим, курсирование по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:02, прибытие на станцию Искитим в 12:27;

– №6656 Искитим – Новосибирск, курсирование по субботам и воскресеньям, отправление со станции Искитим в 15:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:13.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).


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