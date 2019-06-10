Перед Троицей на кладбище пустят дополнительные автобусы в Бердске

Увеличится пассажиропоток в сторону нового кладбища накануне Троицы в Бердске.

— Традиционно люди поминают своих близких. Будут организованы дополнительные маршруты автобуса. Автобусы 15 июня, в субботу, будут следовать от остановки «Вокзал» с 8.00 до 15.00 с интервалом 30 минут. На данных маршрутах будут предоставлены льготы для проезда на транспорте, — сообщила на совещании чиновников 10 июня начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.