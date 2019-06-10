Ушла в отставку министр экономразвития Новосибирской области

Зампредседателя правительства Новосибирской области, министр экономического развития региона Ольга Молчанова ушла в отставку, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 10 июня.

«Ольга Витальевна (Молчанова — прим. ред.) приняла решение завершить свою работу в правительстве региона», — сказал он.

Губернатор поблагодарил Молчанову за многолетнюю работу и вручил письменную благодарность.

Исполняющим обязанности министра назначен Лев Решетников, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития региона.

Молчанова занимала пост министра и зампреда правительства региона с 2014 года. С 1997 по 2011 годы занимала должность начальника департамента экономики и финансов мэрии Новосибирска, в 2011-2013 годах была начальником департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города.

Источник: Интерфакс