КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию 89137154330 Светлана
продам
Продам студию
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Продам 1-ю на Красной Сибири, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Расстрелял семью с беременной женщиной и ребенком сосед по даче в Якутии

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Дополнительные электрички пустили на лето по выходным через Бердск

Ушла в отставку министр экономразвития Новосибирской области

После отравления Бари Алибасова Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот»

Трапы для пешеходов на ул. Лунной заставил делать дорожников мэр Бердска

Мигрант зарубил топором бывшую сожительницу в Кузбассе

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Токаев с 70,76% голосов победил на выборах президента Казахстана

По данным ЦИК, за него проголосовали более 6,5 млн человек .Впервые за годы независимости страны в выборах не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.

10.06.2019 Фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Нет комментариев
 
Токаев с 70,76% голосов победил на выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших в воскресенье выборах главы государства во всех областях страны и набирает 70,76% голосов. Такие предварительные данные озвучил на брифинге в понедельник заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 504 054 голоса или 70,76% голосов избирателей», — сказал Петров. Он отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Нур-Султан.

Согласно предварительным итогам, общественный деятель и журналист Амиржан Косанов набирает 1 472 733 голоса или 16,02% голосов избирателей, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Дания Еспаева — 478 153 голоса или 5,2%, председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков — 294 271 голос или 3,2%, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов — 190 304 голоса или 2,07%, депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков — 167 249 голосов или 1,82%, общественный деятель и писатель Садыбек Тугел — 84 348 голосов или 0,92%.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Токаев с 70,76% голосов победил на выборах президента Казахстана Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика