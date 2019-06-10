Расстрелял семью с беременной женщиной и ребенком сосед по даче в Якутии

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку. Мужчина отстреливался от полиции, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщила в понедельник пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
«60-летний местный житель в ходе конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной жены, а также их 14-летней дочери. В Нерюнгринский район вылетела группа оперативных сотрудников. Подозреваемый в совершении тройного убийства был установлен и блокирован в одном из домов в районе дач поселка Угольный. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством», — говорится в распространенном сообщении.
Отмечается, что среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.
Как сообщается на сайте Следственного комитета России, в ходе перестрелки пострадал еще один человек. «Кроме того, с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница погибших, которой оказана необходимая медпомощь», — говорится в опубликованном сообщении.
Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.
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