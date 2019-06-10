Трапы для пешеходов на ул. Лунной заставил делать дорожников мэр Бердска

Проверил пешеходную часть на ремонтируемом участке ул. Лунной по поручению мэра Бердска Евгения Шестернина дежурный по городу в прошедшую субботу.

— Пооверены пешеходная часть на пересечении ул. Космической и Лунной, пешеходная дорога вдоль ул. Лунной. В местах проведения работ установлены заграждения в основном из плотно сколоченных трапов, лишь в двух местах, около домов №48А по ул. Лунной № 58/1 в Микрорайоне, вместо трапов лежали поддоны. Информация направлена директору УЖКХ Максиму Совбанову для принятия мер и осуществления контроля. Совбанов передал претензию подрядчику исполняемых работ, — доложила на совещании чиновников 10 июня дежурная по городу.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», со слезами преодолевают пенсионеры дорогу на ул. Лунной.

— Начали ремонтировать со всех сторон. И автомобильную дорожку, и пешеходные дорожки. Автомобильную дорогу сделали, а тротуары так и стоят развороченные. Начиная от ДК «Родина» до «Орбиты». У меня эндопротезы. Я не могу поднять ногу высоко. Ну положите вы хотя бы одну пешеходную дорожку, с одной стороны. Так нет. Возле «Сырной лавки» весь бетон подавали экскаватором. И мы ходим по этим кускам. Еще натянут веревочки. Переступай эти веревочки, бугры, ямы. Пошла на другую сторону, а там то же самое. В прошлое воскресенье шла по рытвинам и видела такую картину: люди коляски тащат на себе, детей на себе, велосипеды на себе. Все идут и ругаются. В расчетно-кассовый центр столько сейчас жителей идет, а там все разрыто. Идут бабушки и дедушки с палочками, — возмущалась бердчанка Татьяна Вишнякова.

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Дорожники из Новосибирска приступили к реконструкции трехсот метров дороги по улице Лунной от Алексеевской бани до ТЦ «Орбита» с 25 мая. В рамках проекта подрядчик отремонтирует проезжую часть, примыкание внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. На дороге появятся два светофора — один для пешеходов и другой в месте концентрации ДТП на перекрестке улиц Лунной и Космической. Строители должны сдать объект в эксплуатацию до 1 августа.

Работы на ул. Лунной ведутся как днем, так и ночью — на это дала добро мэрия Бердска.

Начальник УЖКХ Максим Совбанов попросил жителей потерпеть неудобства, пока идет реконструкция участка улицы.

Евгений Шестернин на совещании чиновников поручил Максиму Совбанову продолжить контроль за организацией подрядных работ в части безопасности движения пешеходов.

— Я неспроста заставил дежурного проверить в выходные установку пешеходных переходов и трапов. Я понимаю, строители выполняют свою задачу, но они должны думать и о безопасности. Мы не можем перекрывать улицу. Значит, строительные работы должны выполняться так, чтобы в случае, если пешеходный переход убрали, то должны поставить деревянные трапы. Чтобы люди переходили дорогу по ним. И чтобы женщина с коляской могла вести ее, а не поднимать и нести. Пока строители на это не обращают внимания. Я был вынужден в выходной день заставить их это делать. Я прошу осуществлять контроль по этому вопросу, — акцентировал Евгений Анатольевич.