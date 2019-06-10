КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию 89137154330 Светлана
продам
Продам студию
продам однокомнатную квартиру
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Продам 1-ю на Красной Сибири, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня

Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Расстрелял семью с беременной женщиной и ребенком сосед по даче в Якутии

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Дополнительные электрички пустили на лето по выходным через Бердск

Ушла в отставку министр экономразвития Новосибирской области

После отравления Бари Алибасова Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот»

Трапы для пешеходов на ул. Лунной заставил делать дорожников мэр Бердска

Мигрант зарубил топором бывшую сожительницу в Кузбассе

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


После отравления Бари Алибасова Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот»

Специалисты ведомства помогут шоумену выиграть суд и узнают, соответствует ли товар ГОСТу. Раннее при похожих обстоятельствах скончалась москвичка.

10.06.2019 Фото: с сайта gazeta.ru Нет комментариев
 
После отравления Бари Алибасова Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб Крот

«Крот» легко спутать с банкой сока

Роспотребнадзор может помочь Бари Алибасову выиграть суд у производителей средства для прочистки труб «Крот». Специалисты ведомства проверят насколько «Крот» соответствует требованиям ГОСТа.

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за этой жидкости в цветной баночке артист попал в больницу, где ему пришлось встретить день рождение. По инициативе Лидии Федосеевой-Шукшиной юристы занялись подготовкой иска. Между тем родственники Алибасова получили заключение экспертов по упаковке средства для прочистки труб «Крот» производства ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка». Оказалось, что еще в апреле похожие обстоятельства погубили москвичку.

— Что самое страшное — это исследование было проведено 17 апреля по инициативе родственников умершей женщины, которая аналогично Бари Алибасову перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней скончалась в НИИ им. Склифосовского, — сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. — После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники погибшей, которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили об подобных случаях в разных городах России.

Больше всего претензий у экспертов вызвало отсутствие информации на этикетке. Заметим, эта экспертиза также изучала товар с точки зрения соответствия ГОСТа. Должно быть к таким же отрицательным результатом придут и в Роспотребнадзоре.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Токаев с 70,76% голосов победил на выборах президента Казахстана Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика