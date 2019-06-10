После отравления Бари Алибасова Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот»

Роспотребнадзор может помочь Бари Алибасову выиграть суд у производителей средства для прочистки труб «Крот». Специалисты ведомства проверят насколько «Крот» соответствует требованиям ГОСТа.

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за этой жидкости в цветной баночке артист попал в больницу, где ему пришлось встретить день рождение. По инициативе Лидии Федосеевой-Шукшиной юристы занялись подготовкой иска. Между тем родственники Алибасова получили заключение экспертов по упаковке средства для прочистки труб «Крот» производства ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка». Оказалось, что еще в апреле похожие обстоятельства погубили москвичку.

— Что самое страшное — это исследование было проведено 17 апреля по инициативе родственников умершей женщины, которая аналогично Бари Алибасову перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней скончалась в НИИ им. Склифосовского, — сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. — После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники погибшей, которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили об подобных случаях в разных городах России.

Больше всего претензий у экспертов вызвало отсутствие информации на этикетке. Заметим, эта экспертиза также изучала товар с точки зрения соответствия ГОСТа. Должно быть к таким же отрицательным результатом придут и в Роспотребнадзоре.