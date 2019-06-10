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Живущих за чертой бедности россиян стало меньше на 400 тыс. за год

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума по итогам года составила 12,9%.

10.06.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Живущих за чертой бедности россиян стало меньше на 400 тыс. за год

Бедных стало меньше

Число бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году сократилось на 0,3 п.п. до 12,9% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

«Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%», — сказала она изданию, отвечая на вопрос о наличии позитивной динамики по борьбе с бедностью в показателях за 2017 и 2018 годы.

Ранее вице-премьер сообщала, что на 2017 год количество бедных россиян составило 19,3 млн человек, или 13,2% населения.

Как отметила изданию Голикова, первое место по числу бедных семей среди регионов России занимает Республика Тыва с показателями 40,5%. Кроме того, по словам вице-премьера, много бедных семей проживает в Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. 911

    Возможно это правда?Просто они все умерли,кто от болезней,потому что не остается денег на лекарства,которые стремительно дорожают,а кто от недоедания!!!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Аноним

    вот что росстат животворящий делает ))

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Никола

    Рецепт как избавиться от бедности:
    1. Понизить, отменить, затруднить получение пенсий и соцпособий
    2. Бедное население и льготники вымрут
    3. Бедность побеждена!

    Thumb up 7 Thumb down 0

  4. zizou

    Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек,
    ================================
    умри — улучши статистику *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 0

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