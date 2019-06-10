Довольна жизнью почти половина россиян

Статус беженцев просят у премьер-министра Канады из-за экологического бедствия жители Кузбасса
Умершая роженица ожила после кесарева сечения
Пожаловались на власть прокурору из-за многоэтажной застройки жители Бердска
Есть хочется: Цены на продукты рекордно растут в России
Украла 500 алмазов на миллионы долларов сотрудница «Алросы»
Перед Троицей на кладбище пустят дополнительные автобусы в Бердске
Что делать, если вам подбросили наркотики?
Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня
Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»
Холодильники и лотки «выползают» на тротуары у остановок в Бердске
Странно да, опять опрос на Курьере в корне не совпадает со всякими там ВЦИОМами Подозреваю, что и с Путиным точно такая же ситуёвина
12 5
не знаю как половина …но 450 чел точно есть
8 4
Я когда бухал и не работал, тоже недовольный был. Сейчас нормалёк, всё есть и квартира и деньги и семья. Если человеку трудно в этой жизни, он всегда жаловаться будет на проблемы из вне, а не на проблемы в своей голове.
2 4
Во сне наверно.
4 1
Интересно, какая половина довольна?
Та, которая ест мясо?
Или та что ест капусту?
Или та что ест голубцы?
4 0
Довольна та половина,которая еще жива и думает ,как дожить до завтра.
1 0