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Довольна жизнью почти половина россиян

Согласно результатам исследования, 54% опрошенных ВЦИОМ оценивают экономическое положение России как среднее.

10.06.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Довольна жизнью почти половина россиян

Уровень жизни устраивает не всех

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в мае среди 1600 россиян старше 18 лет путем телефонного интервью.

Согласно результатам опроса, в мае социальное самочувствие в целом улучшилось. Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% оценили экономическую ситуацию в стране выше среднего, 28% — ниже.

Большинство опрошенных (61%) отметили, что материальное положение их семьи является средним, четверть (25%) — что оно плохое, 14% — что оно выше среднего.

Треть респондентов (31%) считает, что дела в стране идут в правильном направлении, 41% отчасти согласились с этим, четверть (25%) не согласны с тем, что вектор развития в стране правильный.

Источник: ТАСС



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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Странно да, опять опрос на Курьере в корне не совпадает со всякими там ВЦИОМами :-D Подозреваю, что и с Путиным точно такая же ситуёвина =-O

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  2. Аноним

    не знаю как половина …но 450 чел точно есть

    Thumb up 8 Thumb down 4

  3. Ватан

    Я когда бухал и не работал, тоже недовольный был. Сейчас нормалёк, всё есть и квартира и деньги и семья. Если человеку трудно в этой жизни, он всегда жаловаться будет на проблемы из вне, а не на проблемы в своей голове.

    Thumb up 2 Thumb down 4

  4. aleks

    Во сне наверно.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  5. Аноним

    Интересно, какая половина довольна?
    Та, которая ест мясо?
    Или та что ест капусту?
    Или та что ест голубцы?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  6. Аноним

    Довольна та половина,которая еще жива и думает ,как дожить до завтра.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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