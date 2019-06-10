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Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Ворам грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Застройщик обанкротился, бросив дома и стройплощадку, которые подвергаются разграблению. Мэрия беспокоится о безопасности детей.(ФОТО)

10.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Марины Волковой 7 коммент.
 
Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Воры проникли в незаселенный дом через окно

В ночь на субботу в микрорайоне Раздольном поймали двоих человек, которые сняли 10 радиаторов отопления в незаселенных одноэтажных домах. Информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в управлении МВД по Новосибирской области.

— По нашей информации, похищено 6 радиаторов. Задержаны двое злоумышленников. По данному факту ведется проверка, — прокомментировала «Курьер. среда. Бердск» дежурный офицер Наталья Суковатова.

По ее словам, уголовное дело пока не возбуждено. Вопрос об этом решается.

Воров поймали с поличным, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители Раздольного, ставшие очевидцами происшествия и вызвавшие полицию. Они утверждают, что пропало 10 батарей из домов. Злоумышленники проникали в дома через окно, разбив стекло и открыв его.

Мэрию Бердска беспокоит состояние стройплощадки отдаленного микрорайона. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после банкротства застройщик ЦСК бросил как возведенные дома, так и котлован под предполагаемый новый дом. Бесхозная стройплощадка подвергается разграблению, как и пустующие дома. В них проникают злоумышленники и уносят все, что можно.

Мэр Бердска Евгений Шестернин приказал усилить контроль за брошенными объектами, чтобы не допустить несчастного случая с детьми.

Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске

справка

УК РФ Статья 158. Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, —
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
в) с причинением значительного ущерба гражданину;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, —
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
в) в крупном размере;
г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Вот мне интересно, трудно догадаться, что сейчас батареи должны лежать, на пункте приёма металлолома лежат, а где им ещё быть?

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    • Cancun2019

      Необязательно там. Воры могут и для своих квартир их забрать. Например, у вора в хате старые, совковые стоят, а эти новые, современные. Вот и поставит, почти бесплатно.

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  2. Аноним

    Кто придумал штраф и срок ?
    Хозяин сам все бросил и если у него нет денег на сторожа то сам бы и охранял.

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  3. Аноним

    теперь искать только ветра в поле… вообще меньше надо власти распродавать земли

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  4. Аноним

    Это не воровство, это ничейное. В этой стране же как-то нужно выживать. Поддерживаю тех, кто взял. Более того, сам в ближайшие дни поеду туда, может быть окна удастся снять!

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