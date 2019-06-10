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Пожаловались на власть прокурору из-за многоэтажной застройки жители Бердска

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев провел выездной прием в Бердске. Среди вопросов — подтопление грунтовыми водами, переселение из аварийного жилья, открытие филиала ГЖИ.

10.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Пожаловались на власть прокурору из за многоэтажной застройки жители Бердска

Прием прошел в бердской прокуратуре

6 июня прокурор Новосибирской области Яков Хорошев провел выездной прием граждан в Бердске, сообщили в облпрокуратуре.

Заявители жаловались на нарушение уголовно-процессуального законодательства, ущемление прав при решении вопроса о переселении из ветхого и аварийного жилья. Поднимали вопросы благоустройства дорог и придомовых территорий, несоблюдения законодательства в сфере ЖКХ управляющими организациями, проблемы подтопления жилых домов грунтовыми водами.

Предприниматель обратилась с заявлением о содействии в заключении с администрацией города договора аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта.

Жительницу Бердска интересовала возможность организации на территории города представительства (отделения) Государственной жилищной инспекции Новосибирской области. Заявитель обосновала свое предложение наличием в Бердске большого количества управляющих компаний, в связи с чем, существование обособленного подразделения ГЖИ облегчило бы доступ граждан к защите своих нарушенных прав.

Бердчанин пожаловался на несоблюдение администрацией города процедуры внесения изменений в правила землепользования и застройки в связи со строительством комплекса многоэтажных жилых домов.

Работники одного из крупных производственных предприятий Бердска просили проверить законность введения на предприятии процедуры банкротства, проконтролировать соблюдение трудовых прав.

Всего принято 19 человек. Результаты рассмотрения каждого обращения находятся в облпрокуратуре на контроле.


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(3) Комментариев

  1. Смотрящий

    Бердчанин жаловался на многоэтажную застройку — это поди на микрорайон ПОЭЗИЯ, да ребята не сладко ВАм в коттеджах придется, целый микрорайон вам в огород смотреть будет, и цены соответственно поползут вниз на когда то отдельное жилье в тихом, но теперь уже не пыльном а заасфальтированном месте.

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