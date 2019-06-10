Пожаловались на власть прокурору из-за многоэтажной застройки жители Бердска

6 июня прокурор Новосибирской области Яков Хорошев провел выездной прием граждан в Бердске, сообщили в облпрокуратуре.
Заявители жаловались на нарушение уголовно-процессуального законодательства, ущемление прав при решении вопроса о переселении из ветхого и аварийного жилья. Поднимали вопросы благоустройства дорог и придомовых территорий, несоблюдения законодательства в сфере ЖКХ управляющими организациями, проблемы подтопления жилых домов грунтовыми водами.
Предприниматель обратилась с заявлением о содействии в заключении с администрацией города договора аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта.
Жительницу Бердска интересовала возможность организации на территории города представительства (отделения) Государственной жилищной инспекции Новосибирской области. Заявитель обосновала свое предложение наличием в Бердске большого количества управляющих компаний, в связи с чем, существование обособленного подразделения ГЖИ облегчило бы доступ граждан к защите своих нарушенных прав.
Бердчанин пожаловался на несоблюдение администрацией города процедуры внесения изменений в правила землепользования и застройки в связи со строительством комплекса многоэтажных жилых домов.
Работники одного из крупных производственных предприятий Бердска просили проверить законность введения на предприятии процедуры банкротства, проконтролировать соблюдение трудовых прав.
Всего принято 19 человек. Результаты рассмотрения каждого обращения находятся в облпрокуратуре на контроле.
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Бердчанин жаловался на многоэтажную застройку — это поди на микрорайон ПОЭЗИЯ, да ребята не сладко ВАм в коттеджах придется, целый микрорайон вам в огород смотреть будет, и цены соответственно поползут вниз на когда то отдельное жилье в тихом, но теперь уже не пыльном а заасфальтированном месте.
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Да не будет ни какого микрорайона!
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Первый дом уже строят, а на сайте есть проектная документация.
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