Мигрант зарубил топором бывшую сожительницу в Кузбассе

Гражданина Таджикистана обвиняют в четырёх преступлениях, совершённых в Новокузнецке, в том числе в убийстве. В августе 2018 года обвиняемый пришёл к бывшей сожительнице и попросил продлить ему временную регистрацию. После отказа произошел конфликт, во время которого мужчина взял с балкона топор и ударил женщину по голове. Она сидела спиной к злоумышленнику.

Затем он похитил деньги и ювелирные украшения, а чтобы скрыть следы преступления, пожег кресло. «При этом топор и перчатки он выкинул в мусорный контейнер возле дома. Следует отметить, что мужчина даже не знал о нахождении в квартире 81-летней матери потерпевшей, которая спала в другой комнате. Проснулась пожилая женщина от шума, оказалось, что в их квартире сильное задымление и сотрудники МЧС обследуют жилище», — сообщает СУ СК России по Кемеровской области.

Пенсионерку эвакуировали, а после ликвидации возгорания обнаружили в комнате труп с признаками насильственной смерти. На место прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам задержать мужчину не удалось, хотя личность была установлена сразу. Через несколько дней злоумышленника арестовали. По обнаруженным в мусорном баке уликам проведены геномные экспертизы, они подтвердили причастность мигранта к преступлению

Источник: novokuznetsk.ru