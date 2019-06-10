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Мигрант зарубил топором бывшую сожительницу в Кузбассе

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Мигрант зарубил топором бывшую сожительницу в Кузбассе

После уроженец Таджикистана поджег квартиру и едва не отравил на тот свет престарелую мать погибшей. Конфликт произошел из-за того, что женщина отказалась продлевать регистрацию.

10.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Мигрант зарубил топором бывшую сожительницу в Кузбассе

Топор стал орудием преступления

Гражданина Таджикистана обвиняют в четырёх преступлениях, совершённых в Новокузнецке, в том числе в убийстве. В августе 2018 года обвиняемый пришёл к бывшей сожительнице и попросил продлить ему временную регистрацию. После отказа произошел конфликт, во время которого мужчина взял с балкона топор и ударил женщину по голове. Она сидела спиной к злоумышленнику.

Затем он похитил деньги и ювелирные украшения, а чтобы скрыть следы преступления, пожег кресло. «При этом топор и перчатки он выкинул в мусорный контейнер возле дома. Следует отметить, что мужчина даже не знал о нахождении в квартире 81-летней матери потерпевшей, которая спала в другой комнате. Проснулась пожилая женщина от шума, оказалось, что в их квартире сильное задымление и сотрудники МЧС обследуют жилище», — сообщает СУ СК России по Кемеровской области.

Пенсионерку эвакуировали, а после ликвидации возгорания обнаружили в комнате труп с признаками насильственной смерти. На место прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам задержать мужчину не удалось, хотя личность была установлена сразу. Через несколько дней злоумышленника арестовали. По обнаруженным в мусорном баке уликам проведены геномные экспертизы, они подтвердили причастность мигранта к преступлению

Источник: novokuznetsk.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Наверное — едва не отПравил на тот свет?

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