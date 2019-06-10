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Умершая роженица ожила после кесарева сечения

Врачи боролись за жизнь ребенка. Скальпель даже оставил на плече мальчика небольшую царапину. Но он закричал, и все вздохнули с облегчением.

10.06.2019 Фото: © Instagram/beforeyoupush 10 коммент.
 
Умершая роженица ожила после кесарева сечения

Чудесное возвращение к жизни

Сердце Николь остановилось, у неё не было пульса, и кислородную маску тоже убрали. Врачи думали только о спасении малыша, действовать надо было быстро. Хирург вскрыл живот женщины, не тратя время на анестезию и антисептику, и обнаружил, что ребёнок уже готов был пройти по родовым путям. Скальпель даже оставил на плече мальчика небольшую царапину. Но он закричал, и все вздохнули с облегчением.

В тот же миг у Николь вдруг появился пульс. При этом она продолжала истекать кровью на операционном столе. Врачам пришлось удалить матку Николь, но, главное, что её сердце забилось, несмотря на то, что девушка потеряла около 4,5 литров крови. Оказалось, что во время схваток у неё развилась эмболия околоплодными водами — состояние, при котором воды попадают в кровь матери, что и привело к нарушению дыхания. Всё это время муж Николь, Энтони, по-прежнему думал, что спасти удалось только их сына Хэкстона.

«Я хотел поцеловать Николь на прощание, но врачи вдруг сказали, что её пульс вернулся и сейчас они стабилизируют её состояние. Она хорошо перенесла переливание крови и через несколько дней уже смогла впервые взять нашего сына на руки»

Сейчас у Николь и Энтони всё хорошо, они воспитывают троих детей. О тех страшных событиях напоминают только два шрама от экстренного кесарева — на животе девушки и на плече годовалого малыша. Своей историей Николь делится на странице в «Инстаграме», надеясь, что чем больше людей узнают о таких осложнениях, тем больше жизней будет спасено.

Источник: life.ru


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    А как она теперь будет жить без матки ?

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  3. Аноним

    Муж взял справки у врачей до или после прощального поцелую (или вместо поцелуя поехал в страховую компанию)?

    Thumb up 1 Thumb down 14

  4. Аноним

    Врачей гнать надо в шею.

    Thumb up 2 Thumb down 8

  5. Лариса

    потеряла 4,5 литров крови?! в человеке всего в среднем 4,5 литра.

    Thumb up 1 Thumb down 5

  6. Бывалый

    Бразильский сериал какой то.

    Thumb up 1 Thumb down 3

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