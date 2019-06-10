Марш за свободу журналиста «Медузы» пройдет в Москве 12 июня
Украли 10 батарей отопления в пустующих новостройках микрорайона Раздольного в Бердске
Расстрелял семью с беременной женщиной и ребенком сосед по даче в Якутии
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Дополнительные электрички пустили на лето по выходным через Бердск
Ушла в отставку министр экономразвития Новосибирской области
После отравления Бари Алибасова Роспотребнадзор проверит средство для прочистки труб «Крот»
Трапы для пешеходов на ул. Лунной заставил делать дорожников мэр Бердска
Мигрант зарубил топором бывшую сожительницу в Кузбассе
Это прорыв !
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