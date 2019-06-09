Нищета и эгоцентризм молодых мешают рождаемости в России

В Минтруде связывают низкий уровень рождаемости с бедностью и считают, что россиян необходимо стимулировать высоким ростом доходов
Повышение рождаемости — одна из главных задач национального проекта «Демография». Причину сложившейся демографической ситуации в РФ, когда семьи не торопятся заводить даже первого ребенка, обсудили эксперты в заключительный день Петербургского международного экономического форума.
Первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко считает, что основной причиной снижения рождаемости в России в последние годы являются низкие зарплаты населения. «Мы объясняем: вот пришло новое поколение, стало меньше девушек фертильного возраста, и это число будет стремительно уменьшаться: к 2033 году на четверть. Но это причина не главная. Мы связываем причину с уровнем доходов нашей семьи», — сказал он.
Вовченко отметил, что меры государственного воздействия на увеличение рождаемости остаются экономическими. «Мы распространили меры поддержки на второго, третьего и последующих детей, но этого мало, нужен мощный «буст» (от англ. boost — «повышать») . Сейчас мы на пороге каких-то мощных мер стимулирования рождений. И нужен такой же «буст» в росте уровня доходов в принципе наших граждан», — подчеркнул он.
А губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что важно сосредоточиться также на снятии некоторых барьеров, которые становятся тормозом для женщин в «детском вопросе». «Есть большой и очень достойный пакет социальной поддержи рождаемости, но существует масса небольших ограничений, с которыми люди сталкиваются каждый день. Например, в некоторых школах сложно организовать уроки продленного дня, потому что мешают СанПиНы, это значит, что ты должен как-то иначе пристроить ребенка, то есть нужна бабушка. Или няня — а это затраты», — сказал Никитин.
Другой пример, который привел губернатор, — недостаток системы больничных. «Как она у нас устроена: чем больше у тебя стаж, тем ближе к 100% компенсация за больничный. Если вы молодая мама, если вы только начали свою карьеру, и ваш ребенок заболел, вы получите только 60% от своей зарплаты. И если посмотреть в совокупности на это, то получается, что выгоднее родить ребенка после тридцати — тогда, когда у вас есть карьера и социальное положение, уверенность», — подчеркнул Никитин.
Таким образом, время уходит, и шансов, что в семье родится второй или третий ребенок, становится все меньше.
Вопрос демографии — на уровне государства
Регионы стараются найти индивидуальное решение по повышению суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году — показатель обозначает в среднем число детей, рожденных одной женщиной в стране. В Приморском крае запустили программу строительства арендного жилья.
«Ни в одном субъекте РФ такая программа не реализуется, — сказала первый вице-губернатор региона Вера Щербина. — Строится государственное жилье, и оно предоставляется не в социальный найм, а в аренду за небольшую плату. Цена — в два раза ниже, чем на рынке. Мы также даем право выкупать в ипотеку это жилье, и тут мы разрабатываем опять же механизмы, чтобы каждый рожденный ребенок приносил семье дополнительные финансовые ресурсы, размер которых мы определим, чтобы можно было заплатить за ипотеку».
Поколение «чайлд-фри»
По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, матери шестерых детей Анны Кузнецовой, вопрос демографии стоит очень остро на уровне государства.
«Мы теряем детей даже незачатых: дети, которые могли родиться, но их даже не задумали, потому что так настроен человек, он настроен на одного ребенка или на двоих, но не на шестерых. У него такое мировоззрение, или он так себя видит. Ни в коем случае нельзя подменять понятия и говорить, что если мы сейчас увеличим пособия, то решим вопрос о демографии», — сказала Кузнецова. В ХХI веке престиж, успех и удобство превалируют в сознании общества, ребенок сюда не совсем вписывается, считает детский омбудсмен, «но мы понимаем, что без ребенка нет очень важной другой ценности — счастья».
По мнению председателя исполкома Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, сформировалась прослойка молодежи, которая считает абсолютно нормальным вообще не иметь детей. «Вот эта пропаганда эгоцентризма в самом наибольшем проявлении, когда люди думают только о себе и не хотят даже помыслить о каких-то неудобствах, связанных с рождением даже одного ребенка, это страшно. Но нельзя все привязывать только к экономике. Когда-то был выпущен джин из бутылки, человечеству показалось, что нужно думать только об удобствах для себя, отсюда родилось огромное количество мифов, в том числе, что невозможно женщине выстроить карьеру и быть мамой одновременно, но это же не так», — считает Намазова-Баранова.
Губернатор Новгородской области добавил, что наравне с пропагандой здорового образа жизни должна быть пропаганда семейных ценностей: «В случае пропаганды здорового образа жизни слова «пропаганда» не стесняются, значит, можно говорить и о пропаганде семьи».
Источник: https://futurerussia.gov.ru
Раньше девочки, несмотря на экономику,мечтали быть мамами,а сейчас бизнеследями.Вот и вся разница.В женщине её убила общественная позиция.Почему нет настоящих мужчин,потому что нет настоящих женщин.
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Согласна с Вами только насчёт мужчин! В России совсем не поддерживают семей с детьми. Платят копейки, а как на эти деньги содержать шестерых детей? Одного бы прокормить.
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Пусть тролли расскажут,как прикольно жить с детьми в съемной однокомнатной квартире.
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Зачем рожать? Лучше на машине красивой кататься, губы накачать и в путешествие поехать. И ещё смартфон модный. Смысл жизни не в детях, а в положитетельных эмоциях.
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даже если сложить деньги от кредитного фокуса, сэкономить на губах, и смартфоне — квартирку-то не хватит….
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Недавно читал статью про льготы многодетным и какие им нужны компенсации, а ниже после статьи негативные коментарии в отношении к многодетным. Что мол наражали нищету им еще теперь и льготы и т.д.. Так вот получается что кто успешный бизнесмен или корьерист не рожают больше 2 детей , а средний класс у которых по разным причинам более 3 детей считаются нахлебниками в общетве и живется им очень трудно т.к. зарплата рабочего мала по отношению к ценам. Среднего класса больше по количеству не могут же все стать бизнесменами, ктото же должен работать. Необходимо поднять пресиж рабочего, чтобы он чувствовал себя значимым и уважаемым. Я не понимаю наше государство у нас одна из самых маленьких плотностей населения в такой богатой стране и даже это население живет и считает последнюю копейку. У меня четверо детей, когда хтели родить второго родились тройняшки. С женой оба с высшим образованием у жены даже два. О хорошей работе можно забыть пока они маленькие их надо подымать. Работаем по очереди по сменному графику. Получаем на двоих 60т.р. хватает только только, не поколымить ни чего. Хрошо что ипотеку уже погосили. Тяжело конечно, но я не жалуюсь т.к. решение принимали сами и не ни очем не жалеем это просто великий подарок. А то что мало зарабатываем так это не наша вина. И те кто глумится над такими как мы Бог им судья.
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У нас государство и работодатель прожорливое неразумное дитё.
Все уходит на коммунальные услуги и время на работу за 12 т белой и 9 т черной с задержкой на месяц.
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Государству нужно побольше налогоплательщиков!
Не успел родиться-должен!за мусор,за квартиру,за свет,за ВСЕ! Вот и подумаешь,а надо ли это!
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а сейчас люди из администрации президента, и прочие, стоящие на довольствии, расскажут нам о том, сколько именно нужно рожать, и кто мы такие, если не рожаем «сколько положено»
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