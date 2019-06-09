Нищета и эгоцентризм молодых мешают рождаемости в России

Повышение рождаемости — одна из главных задач национального проекта «Демография». Причину сложившейся демографической ситуации в РФ, когда семьи не торопятся заводить даже первого ребенка, обсудили эксперты в заключительный день Петербургского международного экономического форума.

Первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко считает, что основной причиной снижения рождаемости в России в последние годы являются низкие зарплаты населения. «Мы объясняем: вот пришло новое поколение, стало меньше девушек фертильного возраста, и это число будет стремительно уменьшаться: к 2033 году на четверть. Но это причина не главная. Мы связываем причину с уровнем доходов нашей семьи», — сказал он.

Вовченко отметил, что меры государственного воздействия на увеличение рождаемости остаются экономическими. «Мы распространили меры поддержки на второго, третьего и последующих детей, но этого мало, нужен мощный «буст» (от англ. boost — «повышать») . Сейчас мы на пороге каких-то мощных мер стимулирования рождений. И нужен такой же «буст» в росте уровня доходов в принципе наших граждан», — подчеркнул он.

А губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что важно сосредоточиться также на снятии некоторых барьеров, которые становятся тормозом для женщин в «детском вопросе». «Есть большой и очень достойный пакет социальной поддержи рождаемости, но существует масса небольших ограничений, с которыми люди сталкиваются каждый день. Например, в некоторых школах сложно организовать уроки продленного дня, потому что мешают СанПиНы, это значит, что ты должен как-то иначе пристроить ребенка, то есть нужна бабушка. Или няня — а это затраты», — сказал Никитин.

Другой пример, который привел губернатор, — недостаток системы больничных. «Как она у нас устроена: чем больше у тебя стаж, тем ближе к 100% компенсация за больничный. Если вы молодая мама, если вы только начали свою карьеру, и ваш ребенок заболел, вы получите только 60% от своей зарплаты. И если посмотреть в совокупности на это, то получается, что выгоднее родить ребенка после тридцати — тогда, когда у вас есть карьера и социальное положение, уверенность», — подчеркнул Никитин.

Таким образом, время уходит, и шансов, что в семье родится второй или третий ребенок, становится все меньше.

Вопрос демографии — на уровне государства

Регионы стараются найти индивидуальное решение по повышению суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 к 2024 году — показатель обозначает в среднем число детей, рожденных одной женщиной в стране. В Приморском крае запустили программу строительства арендного жилья.

«Ни в одном субъекте РФ такая программа не реализуется, — сказала первый вице-губернатор региона Вера Щербина. — Строится государственное жилье, и оно предоставляется не в социальный найм, а в аренду за небольшую плату. Цена — в два раза ниже, чем на рынке. Мы также даем право выкупать в ипотеку это жилье, и тут мы разрабатываем опять же механизмы, чтобы каждый рожденный ребенок приносил семье дополнительные финансовые ресурсы, размер которых мы определим, чтобы можно было заплатить за ипотеку».

Поколение «чайлд-фри»

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, матери шестерых детей Анны Кузнецовой, вопрос демографии стоит очень остро на уровне государства.

«Мы теряем детей даже незачатых: дети, которые могли родиться, но их даже не задумали, потому что так настроен человек, он настроен на одного ребенка или на двоих, но не на шестерых. У него такое мировоззрение, или он так себя видит. Ни в коем случае нельзя подменять понятия и говорить, что если мы сейчас увеличим пособия, то решим вопрос о демографии», — сказала Кузнецова. В ХХI веке престиж, успех и удобство превалируют в сознании общества, ребенок сюда не совсем вписывается, считает детский омбудсмен, «но мы понимаем, что без ребенка нет очень важной другой ценности — счастья».

По мнению председателя исполкома Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, сформировалась прослойка молодежи, которая считает абсолютно нормальным вообще не иметь детей. «Вот эта пропаганда эгоцентризма в самом наибольшем проявлении, когда люди думают только о себе и не хотят даже помыслить о каких-то неудобствах, связанных с рождением даже одного ребенка, это страшно. Но нельзя все привязывать только к экономике. Когда-то был выпущен джин из бутылки, человечеству показалось, что нужно думать только об удобствах для себя, отсюда родилось огромное количество мифов, в том числе, что невозможно женщине выстроить карьеру и быть мамой одновременно, но это же не так», — считает Намазова-Баранова.

Губернатор Новгородской области добавил, что наравне с пропагандой здорового образа жизни должна быть пропаганда семейных ценностей: «В случае пропаганды здорового образа жизни слова «пропаганда» не стесняются, значит, можно говорить и о пропаганде семьи».

Источник: https://futurerussia.gov.ru