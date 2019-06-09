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Без стеснения: дети лепили из пластилина Иосифа Сталина в Новосибирске

Мэр наш — лучший пионер / Всем чиновникам пример: / Не ворует и не врет, / Да и взяток не берет! — таким стихотворением прославляют Анатолия Локтя коммунисты.

9.06.2019 Фото: Яна Бондарь/КПРФ.Новосибирск Один комментарий
 
Без стеснения: дети лепили из пластилина Иосифа Сталина в Новосибирске

Юные новосибирцы слепили бюсты Сталина из пластилина

На фестивале оппозиционной прессы «День Правды», который проходит в Первомайском сквере, Центральный райком КПРФ организовал площадку «Сталин в Сибирской ссылке». На ней угощали настоящим узбекским пловом, а дети могли слепить и нарисовать Иосифа Сталина.

Еще одна аллея Первомайского сквера покраснела на «День Правды». Большие очереди собрались у палатки, где готовился узбекский плов. Как рассказал первый секретарь Центрального райкома КПРФ Камиль Джафаров, рецепту этого плова более 150 лет. Так что сегодня новосибирцам удалось попробовать настоящую национальную кухню.

– Мэр наш — лучший пионер / Всем чиновникам пример: / Не ворует и не врет, / Да и взяток не берет! / Строит школы, детсады / И трамвайные пути; / Игр-площадки для детей, / Набережную для семей; / Долгострои заселяет, / Барахолку закрывает! / Словом, как здесь не крути, / Лучше мэра не найти! – встречает стихотворением новосибирцев Центральный райком КПРФ.

Помимо этого, коммунисты организовали выставку детских рисунков, а также площадку творчества для самых юных новосибирцев. На ней дети без стеснения лепили и рисовали Иосифа Сталина. Наши китайский товарищи, которые в этот день пришли на фестиваль, также поучаствовали в творческом процессе.

Источник: сайт КПРФ.Новосибирск.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Подскажите, для чего это всё делается? Людям не хватает Сталина?

    Thumb up 0 Thumb down 1

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