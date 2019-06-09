Арестовали журналиста «Медузы» за расследование о похоронном бизнесе в Москве

Журналист Иван Голунов в суде по избранию меры пресечения
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, вечером 8 июня помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РБК.
Таким образом суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте журналиста с содержанием в СИЗО.
Согласно условиям домашнего ареста, Голунову запрещено пользоваться средствами связи за исключением экстренных вызовов и поддерживать контакт с другими лицами, проходящими по делу. Журналисту разрешено общение только с кругом близких родственников и адвокатами. Покидать помещение, где он отбывает домашний арест, Голунову запрещено.
Решение судьи толпа, собравшаяся у здания суда встретила овациями и криками поддержки. Люди скандировали: «Иван! Иван!».
«Конечно, мы рады. Мы считаем, что это результат невероятной кампании поддержки. Мы верим, что нам удастся полностью прекратить это преследование», — заявил главный редактор Meduza Иван Колпаков, комментируя решение суда.
На суде защита журналиста настаивала, что следователь оформил процессуальное задержание Голунова с нарушением закона — спустя более чем три часа после фактического задержания — и просила отказать в удовлетворении ходатайства об аресте. Также адвокаты Голунова попросили у судьи время для ознакомления с материалами уголовного дела, однако в просьбе им было отказано.
Адвокат Ольга Динзе попросила приобщить к делу положительные характеристики Голунова от Forbes, «Медузы», «Ведомостей», «Эха Москвы», РБК, Профсоюза журналистов, а также от участкового.
Следователь, настаивая на заключении журналиста в СИЗО, утверждал, что тот не проживает по месту регистрации и, по данным следствия, употребляет наркотики. Позицию следствия поддержал прокурор.
Иван Голунов, выступая в зале суда, заявил, что перед арестом ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. В этом расследовании говорилось о связях силовиков из управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом. Он также напомнил, что после серии текстов в Daily Storm на эту же тему в издании прошли обыски.
Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. Полиция сообщила, при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков и весы позднее нашли при обыске в его квартире. Речь, по данным полиции, идет о запрещенных веществах: 4 г мефедрона и 5 г кокаина.
8 июня журналисту предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
Голунов не признает своей вины. Он называет происходящее провокацией и уверяет, что наркотики ему подбросили.
«Я не считаю себя виновным и готов это доказывать», — заявил журналист в суде, подчеркнув, что никогда не употреблял наркотики.
«Медуза» выступила с заявлением, что угрозы поступали 13 месяцев. Издание пообещало завершить расследование Голунова с помощью других журналистов других СМИ.
Адвокаты требовали отпустить Голунова, так как за несколько часов до начала суда по мере пресечения истекло 48 часов с момента задержания. Следователи считают временем задержания журналиста 3:50 ночи 7 июня, когда составили протокол о задержании, при этом фактическое задержание Голунова было произведено днем 6 июня.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что прокуратура Москвы поддерживает позицию в целях объективности передать дело из полиции в Главное следственное управление Следственного комитета.
Голунов заявляет о ряде нарушений при задержании, в том числе к нему долгое время не допускали адвоката, несколько раз ударили и оскорбляли при допросе.
Опубликованные полицией и прокомментированные ее представителями фотографии из квартиры Голунова оказались сняты в другом месте. Полиция назвала это ошибкой и начала служебную проверку.
Днем 8 июня Голунову предъявили обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере.
В отделе полиции днем в субботу Голунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Голунов находится в очень плохом состоянии, рассказала журналистам адвокат Ольга Динзе. Врач скорой диагностировал у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и обнаружил гематому на голове. После обследования в больнице журналиста доставили в суд.
Юрист и глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Голунова, Павел Чиков считает, что если по истечении 48 часов с момента задержания в отношении подозреваемого не избрана мера пресечения и суд не продлил срок задержания, «подозреваемый подлежит освобождению».
Другой представляющий интересы журналиста адвокат, Ольга Динзе, сообщила, что следователи считают временем задержания журналиста 3:50 ночи 7 июня. В это время в отношении журналиста был составлен протокол о задержании, фактическое задержание Голунова было произведено днем 6 июня.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина подчеркивает, что согласно российскому законодательству задержание считается с момента фактического задержания, а не с момента составления протокола. Протокол должен быть составлен незамедлительно, а не как в этом случае почти через 12 часов.
Реакция СМИ и общественных организаций
Редакция «Медузы» опубликовала заявление гендиректора издания Галины Тимченко и главреда Ивана Колпакова. Они выразили уверенность в невиновности Голунова и в том, что дело связано с его профессиональной деятельностью.
Редакция РБК опубликовала обращение, в котором потребовала открытого расследования и тщательной проверки обстоятельств расследования.
В заявлении Amnesty International говорится, что обстоятельства задержания «выглядят как способ давления на независимые СМИ в России».
В СПЧ обеспокоены задержанием. «Первое, что, естественно, приходит в голову, — это подозрение, что его преследуют именно за журналистскую деятельность», — заявил глава совета Михаил Федотов.
Международный комитет защиты журналистов, базирующийся в США, призвал российские власти «немедленно снять все обвинения» с Голунова, отпустить его и расследовать возможное избиение журналиста в полиции.
Главред «Медузы» Иван Колпаков заявил, что редакция планирует раскрыть организаторов уголовного дела Голунова.
Сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выступили с поручительством, чтобы Голунову избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Пикеты в поддержку Ивана Голунова
7 июня у здания ГУ МВД Москвы прошла серия одиночных пикетов в поддержку Голунова. В них принимали участие, в частности, журналисты Илья Азар, Павел Каныгин, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович и другие. Некоторых задержала полиция, позднее всех их отпустили без составления протоколов.
Одиночные пикеты в защиту Голунова прошли также в Санкт-Петербурге и других городах России, в том числе в Новосибирске, у зданий посольств России на Украине и в США.
8 июня у здания Никулинского суда Москвы, где должно пройти заседание по избранию Голунову меры пресечения, одиночные пикеты продолжились. Поддержать Голунова пришли многие журналисты, в том числе Светлана Сорокина, Галина Тимченко, Ксения Собчак и многие другие.
Реакция властей
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного МВД взять дело Голунова под личный контроль и максимально объективно в нем разобраться. Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что не знает о задержании Голунова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию «Проект», что в Кремле только услышали о произошедшем. Советник президента России Антон Кобяков планирует лично изучить дело Голунова.
О чем пишет Иван Голунов
Иван Голунов работал в РБК, Forbes, на телеканале «Дождь», в «Ведомостях», сейчас он автор «Медузы».
Он занимается расследованиями, преимущественно о московских чиновниках и бизнесе. Так, одним из героев его публикаций был вице-мэр Москвы Петр Бирюков, также он писал о рынке похоронных услуг и мусорных полигонах. Как сообщили в редакции «Медузы», сейчас Голунов работал над расследованием, посвященным злоупотреблениям на столичном рынке ритуальных услуг.
«И где у нас наркотиками торгуют?»
Хоть бы для приличия одну разновидность наркотрафика кинули. ( впрочем нашим судам все равно, хоть поверх дела клубок белых ниток).
А прибрали журналиста за квартиры ( как и Оленича), там если копнуть целая индустрия уничножения. И контролируют те же.
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Сам Голунов предполагает, что его задержание связано с расследованием «похоронной мафии». И буквально накануне задержания он получил угрозы, связанные с этим расследованием. Если его версия верна, это означает лишь то, что московская полиция бегает на задних лапках перед откровенным криминалом, который заправляет этим крайне прибыльным бизнесом, доход которого по стране оценивается под 300 миллиардов рублей в год. При том, что «вбелую» он выглядит в пять раз скромнее — под 60 миллиардов. Такая разница позволяет покупать государевых слуг оптовыми партиями — целыми главками.
Отсюда и рвение, разве что сработали привычно-топорно, и теперь нужно как-то выкручиваться. (с)
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После слов Ивана Голунова, что он связывает свой арест с текстом про похоронный бизнес, я естественно иду смотреть базу СПАРК. И что, например, можно обнаружить практически сразу. Один из крупнейших подрядчиков ГБУ «Ритуал» — ЧОП «Альфа-Хорс». В 2017 г. контракты на 148 млн руб, в 2018-м – на 106 млн рублей. У ЧОП «Альфа-Хорс» два владельца, 50% принадлежит Южанину Андрею Юрьевичу, 50% — Лешкевич Эмилии Дмитриевне. Эмилия Лешкевич владеет также 50% в ООО «Первая ритуальная компания», второй собственник которой – Умалатов Сардал Муслимович. И вот если посмотреть на этого самого Умалатова Сардала Муслимовича, то оказывается, что он был, например, совладельцем уже ликвидированного ООО «Бургер Стрит М». Вторым же собственником этого ООО «Бургер Стрит М», то есть, партнером Сардала Умалатова значился Колокольцев Александр Владимирович, сын главы МВД Владимира Колокольцева. https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_13717
голуновское расследование затронуло клан Колокольцевых ?)
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Похоже гниёт всё без «сталинских репрессий»?! А вы тут топили про невинно пострадавших?! Там чистить — не прочистить! И в оппозиции, и во властях! Только воля нужна.
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И воли нет и журналиста похоронят или пропадет безвести или вишневой косточкой подавится.
Хотя может всё быть иначе.
Отобьют ему почки и всё оставшуюся жизнь пролежит на судне на койке и не будет больше клеветать на властьимущих.
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начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова, участвовал в фабрикации уголовных дел и «крышевал» наркоторговцев.
Предпринимательница Ульяна Хмелева, много лет сотрудничавшая с таджикскими и российскими спецслужбами, в марте рассказывала изданию, что принимала участие в оперативной работе по слежке за самим Щировым, который якобы вместе с коллегой привез в Москву 170 кг героина, был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля, но так и не стал фигурантом уголовного дела.
Позже при расшифровке телефонных переговоров таджикских наркоторговцев стало понятно, что сотрудники ОБОП ЗАО не только «крышуют» дилеров, но и развозят героин по точкам в Москве и области. http://classic.newsru.com/russia/08jun2019/krisha.html
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Вот уже точнее, ( поэтому таджики и подкидывают по 3 тонны $ рядовым полковникам). Только аппетит во время еды — дальше они просто травят устаревшую клиентуру, а квартиры себе и на покупку судей, да более весомые организации.
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Молодцы коментаторы, как всегда в курсе всех дел и процессов, миллиардных сумм. Так их, врагов простого народа, воров и преступников, чтоб не повадно было… Стоит почитать коменты и всё становится понятно, от чего все беды в стране, и что нужно предпринять, что бы народ зажил счастливо. Властям наверное не выгодно Курьер читать, или некогда, всё воруют..
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Да он же упорот
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Свободу Ивану Голунову!!!!!!!
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Современная Россия — как гигантский «похоронный бизнес»:
«…Во многих регионах с похоронной отраслью случилось то же, что и со всей российской экономикой.
Чиновники зачистили рынок и выдавили его прежних хозяев на периферию, использовав для этого правоохранительные органы: вместо перестрелок и взрывов теперь в ходу прокурорские проверки.
Где-то сложились монополии под руководством бывших и нынешних чиновников, депутатов и силовиков.
Где-то бизнесмены-похоронщики сами вошли во власть; где-то — сумели стать младшими партнерами людей при власти», — это выдержка из большого расследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова (расследование опубликовано 14 августа 2018 г., почитайте обязательно
https://meduza.io/feature/2018/08/14/grob-kladbische-.., чтобы понимать масштаб ада, в котором, в том числе, замешаны депутаты путинско-медведевской «Единой России» и родственники членов аппарата правительства РФ).
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