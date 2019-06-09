Арестовали журналиста «Медузы» за расследование о похоронном бизнесе в Москве

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, вечером 8 июня помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РБК.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте журналиста с содержанием в СИЗО.

Согласно условиям домашнего ареста, Голунову запрещено пользоваться средствами связи за исключением экстренных вызовов и поддерживать контакт с другими лицами, проходящими по делу. Журналисту разрешено общение только с кругом близких родственников и адвокатами. Покидать помещение, где он отбывает домашний арест, Голунову запрещено.

Решение судьи толпа, собравшаяся у здания суда встретила овациями и криками поддержки. Люди скандировали: «Иван! Иван!».

«Конечно, мы рады. Мы считаем, что это результат невероятной кампании поддержки. Мы верим, что нам удастся полностью прекратить это преследование», — заявил главный редактор Meduza Иван Колпаков, комментируя решение суда.

На суде защита журналиста настаивала, что следователь оформил процессуальное задержание Голунова с нарушением закона — спустя более чем три часа после фактического задержания — и просила отказать в удовлетворении ходатайства об аресте. Также адвокаты Голунова попросили у судьи время для ознакомления с материалами уголовного дела, однако в просьбе им было отказано.

Адвокат Ольга Динзе попросила приобщить к делу положительные характеристики Голунова от Forbes, «Медузы», «Ведомостей», «Эха Москвы», РБК, Профсоюза журналистов, а также от участкового.

Следователь, настаивая на заключении журналиста в СИЗО, утверждал, что тот не проживает по месту регистрации и, по данным следствия, употребляет наркотики. Позицию следствия поддержал прокурор.

Иван Голунов, выступая в зале суда, заявил, что перед арестом ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. В этом расследовании говорилось о связях силовиков из управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом. Он также напомнил, что после серии текстов в Daily Storm на эту же тему в издании прошли обыски.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы. Полиция сообщила, при себе у него было пять свертков с порошком, еще несколько свертков и весы позднее нашли при обыске в его квартире. Речь, по данным полиции, идет о запрещенных веществах: 4 г мефедрона и 5 г кокаина.

8 июня журналисту предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Голунов не признает своей вины. Он называет происходящее провокацией и уверяет, что наркотики ему подбросили.

«Я не считаю себя виновным и готов это доказывать», — заявил журналист в суде, подчеркнув, что никогда не употреблял наркотики.

«Медуза» выступила с заявлением, что угрозы поступали 13 месяцев. Издание пообещало завершить расследование Голунова с помощью других журналистов других СМИ.

Адвокаты требовали отпустить Голунова, так как за несколько часов до начала суда по мере пресечения истекло 48 часов с момента задержания. Следователи считают временем задержания журналиста 3:50 ночи 7 июня, когда составили протокол о задержании, при этом фактическое задержание Голунова было произведено днем 6 июня.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что прокуратура Москвы поддерживает позицию в целях объективности передать дело из полиции в Главное следственное управление Следственного комитета.

Голунов заявляет о ряде нарушений при задержании, в том числе к нему долгое время не допускали адвоката, несколько раз ударили и оскорбляли при допросе.

Опубликованные полицией и прокомментированные ее представителями фотографии из квартиры Голунова оказались сняты в другом месте. Полиция назвала это ошибкой и начала служебную проверку.

Днем 8 июня Голунову предъявили обвинение в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере.

В отделе полиции днем в субботу Голунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Голунов находится в очень плохом состоянии, рассказала журналистам адвокат Ольга Динзе. Врач скорой диагностировал у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и обнаружил гематому на голове. После обследования в больнице журналиста доставили в суд.

Юрист и глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Голунова, Павел Чиков считает, что если по истечении 48 часов с момента задержания в отношении подозреваемого не избрана мера пресечения и суд не продлил срок задержания, «подозреваемый подлежит освобождению».

Другой представляющий интересы журналиста адвокат, Ольга Динзе, сообщила, что следователи считают временем задержания журналиста 3:50 ночи 7 июня. В это время в отношении журналиста был составлен протокол о задержании, фактическое задержание Голунова было произведено днем 6 июня.

Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина подчеркивает, что согласно российскому законодательству задержание считается с момента фактического задержания, а не с момента составления протокола. Протокол должен быть составлен незамедлительно, а не как в этом случае почти через 12 часов.

Реакция СМИ и общественных организаций

Редакция «Медузы» опубликовала заявление гендиректора издания Галины Тимченко и главреда Ивана Колпакова. Они выразили уверенность в невиновности Голунова и в том, что дело связано с его профессиональной деятельностью.

Редакция РБК опубликовала обращение, в котором потребовала открытого расследования и тщательной проверки обстоятельств расследования.

В заявлении Amnesty International говорится, что обстоятельства задержания «выглядят как способ давления на независимые СМИ в России».

В СПЧ обеспокоены задержанием. «Первое, что, естественно, приходит в голову, — это подозрение, что его преследуют именно за журналистскую деятельность», — заявил глава совета Михаил Федотов.

Международный комитет защиты журналистов, базирующийся в США, призвал российские власти «немедленно снять все обвинения» с Голунова, отпустить его и расследовать возможное избиение журналиста в полиции.

Главред «Медузы» Иван Колпаков заявил, что редакция планирует раскрыть организаторов уголовного дела Голунова.

Сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выступили с поручительством, чтобы Голунову избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Пикеты в поддержку Ивана Голунова

7 июня у здания ГУ МВД Москвы прошла серия одиночных пикетов в поддержку Голунова. В них принимали участие, в частности, журналисты Илья Азар, Павел Каныгин, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович и другие. Некоторых задержала полиция, позднее всех их отпустили без составления протоколов.

Одиночные пикеты в защиту Голунова прошли также в Санкт-Петербурге и других городах России, в том числе в Новосибирске, у зданий посольств России на Украине и в США.

8 июня у здания Никулинского суда Москвы, где должно пройти заседание по избранию Голунову меры пресечения, одиночные пикеты продолжились. Поддержать Голунова пришли многие журналисты, в том числе Светлана Сорокина, Галина Тимченко, Ксения Собчак и многие другие.

Реакция властей

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного МВД взять дело Голунова под личный контроль и максимально объективно в нем разобраться. Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что не знает о задержании Голунова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию «Проект», что в Кремле только услышали о произошедшем. Советник президента России Антон Кобяков планирует лично изучить дело Голунова.

О чем пишет Иван Голунов

Иван Голунов работал в РБК, Forbes, на телеканале «Дождь», в «Ведомостях», сейчас он автор «Медузы».

Он занимается расследованиями, преимущественно о московских чиновниках и бизнесе. Так, одним из героев его публикаций был вице-мэр Москвы Петр Бирюков, также он писал о рынке похоронных услуг и мусорных полигонах. Как сообщили в редакции «Медузы», сейчас Голунов работал над расследованием, посвященным злоупотреблениям на столичном рынке ритуальных услуг.