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Горел мусор в 9-этажке субботним утром в Бердске

Пожар обнаружили в 6 часов утра. Оказалось, что загорелись отходы в мусоросборном кармане многоэтажного дома на ул. Спортивной.

9.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Горел мусор в 9 этажке субботним утром в Бердске

Подъезд дома был задымлен

Пожар в жилом доме Бердск произошел ранним утром в субботу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

8 июня в 06:16 на ул. Спортивной В Бердске произошло возгорание жилого 9-этажного дома. В результате пожара огнем поврежден мусор в мусоросборном кармане.

Ликвидировали пожар в 06:23. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

О пострадавших не сообщается.


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