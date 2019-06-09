Горел мусор в 9-этажке субботним утром в Бердске

Пожар в жилом доме Бердск произошел ранним утром в субботу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

8 июня в 06:16 на ул. Спортивной В Бердске произошло возгорание жилого 9-этажного дома. В результате пожара огнем поврежден мусор в мусоросборном кармане.

Ликвидировали пожар в 06:23. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

О пострадавших не сообщается.