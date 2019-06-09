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80-летняя автоледи на Suzuki Jimny сбила подростка на «зебре» в Академгородке

14-летний мальчик получил в ДТП открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Полиция Новосибирска решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

9.06.2019 Фото: ГУ МВД по НСО 11 коммент.
 
80 летняя автоледи на Suzuki Jimny сбила подростка на зебре в Академгородке

На месте ДТП

В Советском районе Новосибирска в ДТП пострадал подросток, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

7 июня на территории Советского района 80-летняя женщина, управляя автомобилем Suzuki Jimny, двигалась по проспекту Академика Лаврентьева со стороны Морского проспекта в направлении проспекта Строителей. В пути следования в 11.35 напротив дома №16 она совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал подросток 2005 года рождения, который был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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(11) Комментариев

  1. житель Бердска

    После 80 лет рулить машиной уже нельзя. Права надо выдавать со сроком годности до 80 лет. Так спокойнее будет! :-D

    Thumb up 11 Thumb down 6

    • Аноним

      Опять на куролесили эти мифические «автоледи с мятежными сеньорами» и никакой управы на них, как всегда нет? Почему не начать их называть теми, кем они на самом деле являются?

      Thumb up 5 Thumb down 3

    • Андрей

      А то что пацан выскочил в неположенном месте ничего? Я больше пацеков боюсь чем водителей со стажем!

      Thumb up 5 Thumb down 10

      • И

        Какое ещё неположенном место? Пацан по пешеходному переходу дорогу переходил вообще то

        Thumb up 4 Thumb down 2

        • igk63

          Там,судя по фото,до пешеходного перехода метров 40-50. 8)

          Thumb up 1 Thumb down 1

          • Аноним

            Вы знаете, как быстро она остановилась? А если бы вообще уехала, то вы бы решили, что и наезда не было? Если бы фото было сделано в гараже?
            Написали же. В зоне перехода. Поразвелось криминалистов диванных.

            Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Да уж

    Вообще-то в 80 лет (если дожил и с ума не сошёл) не ездить надо, а ходить активно, двигаться. Да и реакция в таком возрасте уже не та.

    Thumb up 11 Thumb down 4

  3. Аноним

    Тогда уж в следующий раз пишите не «водитель», а «автоджентельмен»

    Thumb up 5 Thumb down 1

  4. igk63

    Некоторым и до пятидесяти доживать не надо-если родился особо одарённым. =-O

    Thumb up 1 Thumb down 3

  5. Аноним

    АвтоБезответственная Бабушка,испортила жизнь правнуку…не своему?ну и дальше гонять…

    Thumb up 1 Thumb down 0

  6. Аноним

    А кто-нибудь знает, что за светоч словесности ввёл в обиход это жуткое «автоледи»? И почему его так и норовят впихнуть, когда совершается авария с участием этой «леди»?
    Ладно б в Англии, а то ж у нас, да ещё когда баба виновата. Выходит, что леди — это баба, которая накосячила. Так?

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