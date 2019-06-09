80-летняя автоледи на Suzuki Jimny сбила подростка на «зебре» в Академгородке

В Советском районе Новосибирска в ДТП пострадал подросток, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

7 июня на территории Советского района 80-летняя женщина, управляя автомобилем Suzuki Jimny, двигалась по проспекту Академика Лаврентьева со стороны Морского проспекта в направлении проспекта Строителей. В пути следования в 11.35 напротив дома №16 она совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал подросток 2005 года рождения, который был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.