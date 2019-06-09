80-летняя автоледи на Suzuki Jimny сбила подростка на «зебре» в Академгородке

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После 80 лет рулить машиной уже нельзя. Права надо выдавать со сроком годности до 80 лет. Так спокойнее будет!
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Опять на куролесили эти мифические «автоледи с мятежными сеньорами» и никакой управы на них, как всегда нет? Почему не начать их называть теми, кем они на самом деле являются?
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А то что пацан выскочил в неположенном месте ничего? Я больше пацеков боюсь чем водителей со стажем!
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Какое ещё неположенном место? Пацан по пешеходному переходу дорогу переходил вообще то
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Там,судя по фото,до пешеходного перехода метров 40-50.
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Вы знаете, как быстро она остановилась? А если бы вообще уехала, то вы бы решили, что и наезда не было? Если бы фото было сделано в гараже?
Написали же. В зоне перехода. Поразвелось криминалистов диванных.
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Вообще-то в 80 лет (если дожил и с ума не сошёл) не ездить надо, а ходить активно, двигаться. Да и реакция в таком возрасте уже не та.
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Тогда уж в следующий раз пишите не «водитель», а «автоджентельмен»
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Некоторым и до пятидесяти доживать не надо-если родился особо одарённым.
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АвтоБезответственная Бабушка,испортила жизнь правнуку…не своему?ну и дальше гонять…
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А кто-нибудь знает, что за светоч словесности ввёл в обиход это жуткое «автоледи»? И почему его так и норовят впихнуть, когда совершается авария с участием этой «леди»?
Ладно б в Англии, а то ж у нас, да ещё когда баба виновата. Выходит, что леди — это баба, которая накосячила. Так?
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