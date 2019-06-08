Угнали Toyota RAV4 в Академгородке двое жителей Бердска

5 июня в Академгородке был похищен автомобиль Toyota RAV4, припаркованный на улице Ильича. По заявлению потерпевшей следователем отдела полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ущерб, причиненный владелице иномарки, составил 800 тысяч рублей, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое жителей Бердска в возрасте 41 года и 42 лет, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков.

При обыске у задержанных изъяты сим-карты, телефоны, рация, а также фрагменты кузова и мотор от других автомобилей. Местонахождение похищенного автомобиля устанавливается.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.