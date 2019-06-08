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Смертельное ДТП: погибли трое в столкновении Nissan Qashqai и Toyota Premio на трассе под Новосибирском

Погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio – женщина и 7-летний мальчик. Водитель второго автомобиля получил травмы – сейчас ему оказывают помощь медики.

8.06.2019 Фото: Курьер.Среда,Бердск Нет комментариев
 
Смертельное ДТП: погибли трое в столкновении Nissan Qashqai и Toyota Premio на трассе под Новосибирском

В Тогучинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

8 июня около 11.00 в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск-Юрга произошло ДТП. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio – женщина и 7-летний мальчик. Водитель второго автомобиля получил травмы – сейчас ему оказывают помощь медики.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.


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