Смертельное ДТП: погибли трое в столкновении Nissan Qashqai и Toyota Premio на трассе под Новосибирском

8 июня около 11.00 в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск-Юрга произошло ДТП. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio – женщина и 7-летний мальчик. Водитель второго автомобиля получил травмы – сейчас ему оказывают помощь медики.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.