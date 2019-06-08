Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд
Угнали Toyota RAV4 в Академгородке двое жителей Бердска
Смертельное ДТП: погибли трое в столкновении Nissan Qashqai и Toyota Premio на трассе под Новосибирском
В 8 раз выросла плата за вывоз мусора из дачных обществ Бердска
Пожарным и спасателям «смягчили» ипотеку в России
Перекрыл поставку топлива «Газпром» котельным Бердска
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