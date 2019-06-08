Газа в доме 110 по ул.Ленина опять нет!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалУ нас опять газа нет в доме на ул. Ленина, 110 — прошлый раз видимо для «отмазки» перед губернатором поставку сделали, но видимо закачали чуть-чуть… Не надолго хватило влияния власти…