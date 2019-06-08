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Ошпарил утюгом и избил гладильной доской 11-летнего ученика учитель в школе Воронежа

Скандальная история произошла в школе 20 марта на уроке технологии у пятиклассников. Дети шумели, учитель делал им замечания, но безрезультатно.

8.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Ошпарил утюгом и избил гладильной доской 11 летнего ученика учитель в школе Воронежа

Воронежского учителя осудят за издевательства над учеником на уроке

Учитель ошпарил 11-летнего мальчика утюгом и ударил его гладильной доской по голове.
В Воронежской области состоится суд на учителем технологии Землянской СОШ, который обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Скандальная история произошла в школе 20 марта на уроке технологии у пятиклассников. Дети шумели, учитель делал им замечания, но безрезультатно. Тогда он взял нагретый утюг, прислонил его к спине и затем к бедру 11-летнего мальчика и спустил пар. Затем ребенку досталось гладильной доской по голове.

Педагог уже признал вину. Против него дал показания пострадавший ребенок, а также его одноклассники.

Источник: vrn.aif.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это хорошо, что они на уроке калаша и шмеля не разбирали или ну там акацию какую нибудь.

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