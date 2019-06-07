Дренаж спас от затопления погреба и огороды частного сектора Бердска

Близится к завершению сооружение дренажной системы для отвода грунтовых вод из подтопляемой зоны частного сектора Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дренажные колодцы с лучами-скважинами готовы. И бердчане, чьи дома и огороды последние несколько лет страдали от подземной воды, почувствовали эффект.

Это произошло в том числе и потому, что белгородская компания «Виогем», дорожа репутацией, за свой счет сделала дополнительные лучи в тех направлениях, где особенно топит.

— Специалисты компании по нашей просьбе разобрали колодцы и пробурили дополнительные горизонтальные скважины вдоль ул. Искитимской, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор управления капитального строительства Антон Антонов.

На строительную часть колодцев, выполненных по проекту, существует 5-летняя гарантия. Но дать гарантию того, что грунтовая вода не поднимется в другом месте. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отмечал, что территория потенциального затопления составляет 50 гектаров. И, вероятно, в скором времени придется расширять дренажную систему, устанавливать колодцы в других местах. Иначе с грунтовыми водами, на которых стоит полгорода, просто не справиться. Вода начала появляться на улицах Фрунзе и Новой.

— На данный момент эффект очевиден. Колодцы все работают и откачивают воду. По проекту дебет каждого колодца составляет 3 кубометра в час. Некоторые качают до 7 кубов. Вода по насосам откачивается в городскую ливневую канализацию, — пояснил Антонов.

Железобетонный колодец диаметром 4 метра погрузили в землю на глубину до 7 метров, сделали бетонное основание, создав герметичность. Из колодца пробурены 80-метровые скважины. Перфорированная полиэтиленовая труба покрыта полимерным материалом, чтобы не пропускать грунт — только воду. Трубы установлены под небольшим уклоном, чтобы вода стекала самотеком в колодец. А там стоят насосы. Вода поднимается до определенного уровня, насос автоматически сработал — откачал воду в ливневку. И так постоянно. Вмешательства человека на данном этапе нет. Каждый дренажный колодец снабжен двумя насосами, третий — резервный.

— Колодцы полностью автономны. В них есть обогреватели, которые способны работать даже в морозы, не позволяя замерзать воде. Дренажная система будет выполнять свои функции круглый год, даже зимой. Лучевые скважины находятся на глубине 4-5 метров. А по нормативу промерзание земли у нас происходит максимально до 2,4 метра, — отметил Антон Владимирович.

Колодцы снабжены вентиляционной системой. Рядом установлены шкафы с GSM-датчиками, которые будут передавать информацию в случае аварии обслуживающей организации. Сейчас решается вопрос, какому предприятию отдадут на баланс дренажные колодцы, чтобы их эксплуатировать. В ближайшее время на уровне заместителя главы администрации Владимира Захарова вопрос будет решен.

Подрядчику осталось только засыпать колодцы и соорудить сверху газон. Когда уберут заборы, люди увидят небольшую насыпь, канализационный люк, шкаф управления и две вентиляционные трубы.

— Жалобы на подтопления все равно есть. Горожане полагали, что после строительства дренажных колодцев вода уйдет мгновенно. Но это не так. Вода шла годами и не уйдет в один день. В домах, где колодцы расположены в непосредственной близости эффект очевиден. Например, на ул. Водосточной, где раньше постоянно стояла вода, она ушла совсем, — оценил Антон Владимирович.

Автор видео Анастасия Солодкова



Главный инженер УКСа Николай Возвышаев оценил готовность дренажной системы на 90%.

По его словам, УКС постоянно мониторит уровень грунтовых под по шести контрольным точкам. Это скважины, пробуренные по всему периметру подтопляемой зоны. Раз в неделю специалисты выполняют замеры уровня подземной воды — насколько он упал. Например, в начале сооружения дренажной системы вода стояла на глубине 15 см, сейчас в некоторых местах вода находится на отметке 1,2 метра от поверхности земли и ниже. Это показатель того, что дренажная система справляется со своей задачей.

Эффект от дренажа почувствовали бердчане, домовладения которых годами заливали грунтовые воды. Но рассказали, что полностью избавиться от воды пока не удалось. В частном доме на ул. Толбухина, где в прошлом году из-за сырости в подпол рухнула печь, вода ушла, впервые за много лет нет озера на огороде.

— Вода ушла. Огород сухой, точнее стоит каша. Думаю, это благодаря дренажной системе. Но поздравлять пока особо не с чем. Я выравнял пол в доме, который повело, но он опять провалился — в подполе все осыпалось. Влага сказывается, — поделился Вячеслав Петров.

Летом он планирует продолжить строительства нового дома на своем участке, чтобы переехать из сгнившего из-за воды:

— Жить здесь невозможно, надеюсь строиться. Думаю, за лето просохнет.

Улучшения заметны и на ул. Искитимской. На участке, где ушли под землю 12 КамАЗов земли и стояло море, огород высох и его хозяева даже высадили рассаду. В доме напротив, где проживает Нина Лебедева, уровень воды в подполе существенно снизился, но до сухости еще далеко. Хотя в сравнении с прошлым годом ситуация изменилась в лучшую сторону.

— В погребе банки уже не плавают, лягушки не квакают, но вода стоит. Наступить нельзя — каша. Те соседи, которые засыпали погреба, говорят, что у них сухо. А у нас подпол 1,5 метра глубиной. Страшная сырость, никак не проветрить, — рассказала Наталья, дочь Нины Лебедевой.

Аукцион на строительство пяти осушительных колодцев выиграла белгородская компания «Виогем». Работы начались в 2018 году. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей. Контракт заканчивается 30 июня 2019-го. В зону подтопления грунтовыми водами, около 50 га, попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска.

Мэрия по согласованию с министерством природных ресурсов будет вести проектные и изыскательские работы. Нужно будет продолжать строительство дренажных колодцев, поскольку территория подтопления ширится, распространяясь на другие улицы.