Виртуальное кладбище за 1,5 млн рублей пока не интересует мэрию Бердска

Из разных уголков России звонят в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» желающие найти могилы своих родных на виртуальном бердском кладбище. Но сайт http://fond-memory.ru оказался закрытым.

— В чем причина? Может быть временно закрыт, дополняется, актуализируется? Когда можно будет посмотреть? — поинтересовался сегодня, 7 июня, Сергей из Подмосковья, ранее живший в Бердске.

Виртуальное бердское кладбище действительно закрылось. Все дело в деньгах, заявил «Курьер. Среда. Бердск» его создатель Александр Лыков.

Ранее сообщалось, что сайт заработал 22 сентября 2017 года. На нем можно было найти могилы людей, похороненных до 2010 года. Предполагалось, что все обновления базы будут платными, поскольку это затратная часть. Открыть сайт для доступа просили не только бердчане, но и новосибирцы, искитимцы и линевцы.

До этого времени сайт не работал год. Хотя существовал с 1 сентября 2010 года. Тогда причиной закрытия сайта Лыков называл воровство базы данных. Впрочем, деньги не помешали бы для оплаты хостинга и домена.

Сейчас финансирование проекта вышло на первый план. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Александр Лыков, он закрыл виртуальное кладбище в 2017 году. Но пару месяцев назад снова «пошла волна» с предложениями, в том числе коммерческими возобновить работу сайта.

— Я восстановил все на другом домене, потому что старый «прокис». Купил новый хостинг, запустил. Но предприниматели «сдулись». Если люди готовы инвестировать, я буду разговаривать. Если просят найти могилу, я этого делать не буду, — заявил Лыков.

По его оценке, на развитие и содержание сайта, создание мобильного приложения, пополнение базы данных требуется 1,5 млн рублей. Автор проекта убежден, что прежде всего виртуальное кладбище должно заинтересовать местную власть.

— Россия активно переходит на цифру. Есть постановление правительства об оцифровке кладбищ. Думаю, городской администрации мой проект очень пригодился бы, — полагает Александр.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров приветствует инициативу Лыкова. Но заявляет, что виртуальное кладбище не является приоритетным. Он напомнил, что несколько лет назад Геннадий Кульков, первоначально работавший с Александром Лыковым, дважды получал гранты на создание «электронной схемы» кладбища. Позже пути Лыкова и Кулькова разошлись.

— Вопрос, конечно, надо прорабатывать. У администрации много планов. Есть приоритетные, можно сказать, горячие. Понятно, что любое доброе дело несет позитив. Я за это. Но к сожалению, у нас нет возможностей воплотить все. Впрочем, со счетов виртуальное кладбище мы не сбрасываем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Александр Лыков готов рассмотреть предложения инвесторов по тел. 913-463-00-07.