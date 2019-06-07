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Выбросили на асфальт пассажира трамвая с инсультом в Новосибирске

На помощь к беспомощному человеку пришли прохожие девушки. Они вызвали больному «скорую». Прокурор Кировского района инициировал проверку. (ВИДЕО)

7.06.2019 Фото: youtube.com | Roman** 4 коммент.
 
Выбросили на асфальт пассажира трамвая с инсультом в Новосибирске

Инцидент сняли на видеокамеры

Пассажира, которому стало плохо, выволокли из трамвая и бросили в районе остановки «Бугринская роща» в Новосибирске. Трамвай уехал, а после неравнодушные прохожие вызвали мужчине «скорую». Инцидент произошел накануне вечером около остановки «Бугринская роща», напротив дома №1/2 по улице Оловозаводская. Случившееся попало на запись камеры видеонаблюдения, ее на видеохостинге YouTube опубликовал новосибирец с ником Roman**.

На записи видно, как на путях стоит бордово-белый трамвай №15, судя по всему, модернизированный, выпущенный с новосибирско-белорусского предприятия «БКМ-Сибирь». Двери трамвая открыты, из них выходит женщина – вероятно, кондуктор. Она курит, в это время двое мужчин выносят из салона трамвая третьего. Тот будто находится без сознания. Его кладут на асфальт чуть в стороне от путей, после один из мужчин уходит, а второй кидает в сторону лежащего на земле пассажира ботинок. Спустя некоторое время трамвай уезжает, оставляя мужчину лежать на земле.

Вскоре к лежащему мужчине подходят две девушки. Они наклоняются и разговаривают с ним, потом одна из девушек разводит руками и машет кому-то в доме, сигнализируя, чтобы позвонили и, вероятно, вызвали «скорую». Около лежащего мужчины постепенно собирается толпа, девушки остаются там же, а минут через 20 приезжает «скорая». Медики забирают мужчину. Отметим, что похожий случай возле этой же остановки уже происходил. В 2016 году из трамвая вынесли и оставили лежать на асфальте пассажира, находившегося в бессознательном состоянии. Тогда в «Горэлектротранспорте» оправдались, что мужчина был сильно пьян, а полиция не хотела его забирать.

Сообщение СМИ проверит прокурор 

Прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов организовал проверку по сообщениям СМИ о нарушениях законодательства при перевозке пассажиров и об охране здоровья граждан. Прокурор оценит действия лиц, ответственных за перевозку граждан, в том числе по оказанию неотложной медицинской помощи, при наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

 

Источник: Сибкрай


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(4) Комментариев

  2. Аноним

    Какой ужас
    К чему мы идём?

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Аноним

    Русские своих не бросают. %) :-!

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    Не бойся врагов, а бойся равнодушных.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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