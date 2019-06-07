Выбросили на асфальт пассажира трамвая с инсультом в Новосибирске

Пассажира, которому стало плохо, выволокли из трамвая и бросили в районе остановки «Бугринская роща» в Новосибирске. Трамвай уехал, а после неравнодушные прохожие вызвали мужчине «скорую». Инцидент произошел накануне вечером около остановки «Бугринская роща», напротив дома №1/2 по улице Оловозаводская. Случившееся попало на запись камеры видеонаблюдения, ее на видеохостинге YouTube опубликовал новосибирец с ником Roman**.

На записи видно, как на путях стоит бордово-белый трамвай №15, судя по всему, модернизированный, выпущенный с новосибирско-белорусского предприятия «БКМ-Сибирь». Двери трамвая открыты, из них выходит женщина – вероятно, кондуктор. Она курит, в это время двое мужчин выносят из салона трамвая третьего. Тот будто находится без сознания. Его кладут на асфальт чуть в стороне от путей, после один из мужчин уходит, а второй кидает в сторону лежащего на земле пассажира ботинок. Спустя некоторое время трамвай уезжает, оставляя мужчину лежать на земле.

Вскоре к лежащему мужчине подходят две девушки. Они наклоняются и разговаривают с ним, потом одна из девушек разводит руками и машет кому-то в доме, сигнализируя, чтобы позвонили и, вероятно, вызвали «скорую». Около лежащего мужчины постепенно собирается толпа, девушки остаются там же, а минут через 20 приезжает «скорая». Медики забирают мужчину. Отметим, что похожий случай возле этой же остановки уже происходил. В 2016 году из трамвая вынесли и оставили лежать на асфальте пассажира, находившегося в бессознательном состоянии. Тогда в «Горэлектротранспорте» оправдались, что мужчина был сильно пьян, а полиция не хотела его забирать.

Сообщение СМИ проверит прокурор

Прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов организовал проверку по сообщениям СМИ о нарушениях законодательства при перевозке пассажиров и об охране здоровья граждан. Прокурор оценит действия лиц, ответственных за перевозку граждан, в том числе по оказанию неотложной медицинской помощи, при наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Источник: Сибкрай