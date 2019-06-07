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Мэр Бердска оценил: Вместо парковочных карманов сделают удобные заезды на ул. Лунной

Глава города Евгений Шестернин во время традиционного объезда Бердска побывал в Микрорайоне, где ремонтируют дорогу за 57 млн рублей. Она станет комфортной и безопасной.

7.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 12 коммент.
 
Мэр Бердска оценил: Вместо парковочных карманов сделают удобные заезды на ул. Лунной

Ул. Лунная преображается

Сегодня, 7 июня, мэр Бердска Евгений Шестернин оценил ремонт дороги на ул. Лунной. В районе остановки «Семь ветров» он побывал вместе с со своим замом по строительству и городскому хозяйству Владимиром Захаровым в рамках ежедневного объезда города. С утра руководители города прошли по Лунной с неким мониторингом.

— Выясняли, как движется ремонт, какие есть болевые точки, какие варианты решения проблем, комфортно ли ходить пешеходам, обоснованны ли замечания, какие киоски мешаю, какие нужно убрать ради безопасности, — пояснил цель обхода Захаров.

По его словам, они прислушались к жалобам горожан на отсутствие заездов к магазинам и другим объектам поле того, как убрали карманы. И нашли решение.

— Будет заезд. Как это сделали в ТЦ «Орбита». Она тоже была под угрозой — были нарушения, которые грозили закрытием торгового центра. Но нашли решение. На Лунной сделаем заезды и к «Антрекоту», и к Алексеевским баням, и другим объектам, — рассказал Владимир Николаевич.

Кроме того, в районе остановки «Семь ветров» поставят сложный светофор на перекрестке. Поэтому Захаров считает вопрос закрытым.

Ремонт ул. Лунной, включая перекресток с ул. Космической, завершится к сентябрю. На реконструкцию потратят 57 млн рублей. Остальной участок ул. Лунной — от спорткомплекса «Зима-Лето» к микрорайону Белокаменному в этот проект не входит. Его будут ремонтировать тогда, когда найдут финансирование.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «СтройСити», выигравшая аукцион приступила к реконструкции участка ул. Лунной, до которой «не дошли руки» в прошлом году, 24 мая 2019-го. За три месяца подрядчик отремонтирует проезжую часть, примыкание внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. На дороге появятся два светофора — один для пешеходов и другой в месте концентрации ДТП на перекрестке улиц Лунной и Космической. В рамках проекта предусмотрена санитарная вырубка деревьев. Под топор попадут клены, но не березы и ели.

— Главный смысл ремонта — безопасность на дорогах. Люди часто путают парковку со стоянкой. Как правило, в парковочных карманах всю зиму стоят «подснежники», а это очень сильно усложняет содержание дорог в чистоте. Старые места для парковки не вернутся на ул. Лунную, а вот многие пешеходные переходы будут сохранены. В прошлом году, когда мы только приступили к ремонту ул. Лунной, со стороны горожан слышали много нареканий и опасений, что будет хуже. В итоге — дорога выглядит красиво и безопасно, бердчане довольны результатом, — полагает Максим Совбанов, руководитель управления ЖКХ.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    А урны не желают установить на отремонтированном участке Лунной в прошлом году?!

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  2. Аноним

    Ой пусть он никуда не ходит, а!

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  3. Аноним

    Улица Пушкина под проэкт «безопасные дороги» когда нибудь попадет? Хотябы тротуары сделали, а то люди по дороге ходят!

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  4. Аноним

    Пофиг на парковки. Зачем вырубили аллею ранеток? По весне эти деревья красиво цвели, зимой прилетали свиристели и снегири. Нахрена?

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    • a.danilov

      везде вырубают. Думаете там бы пощадили?

      Thumb up 1 Thumb down 2

      • Аноним

        В парке несколько лет назад посадили ранетки возле фонтана. А на микрорайоне наоборот вырубили, хотя они там росли несколько десятков лет. Я понимаю когда тополя и клены вырубают.

        Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Лесорубы мэрии ни перед чем не остановятся — ни перед снегирями, ни перед свиристелями.
      Это сама что ни на есть путинская власть — нам ее назначили, и им под этими деревьями не сидеть в философских мечтаниях под свирели певчих птиц. :-D

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    • Гость

      «Под топор попадут клены, но не березы и ели» — похоже они не знают, как выглядят клёны. Порубили все ранетки, аж до слез жалко, такую красоту угробили.

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  5. Аноним

    На реконструкцию потратят 57 млн рублей?!
    А можно затребовать подробный отчет мэрии — кому и сколько, хотя бы в миллионах?

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  6. Аноним

    Ждем хорошего дождика, плавать будем? %)

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