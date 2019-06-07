Мэр Бердска оценил: Вместо парковочных карманов сделают удобные заезды на ул. Лунной

Сегодня, 7 июня, мэр Бердска Евгений Шестернин оценил ремонт дороги на ул. Лунной. В районе остановки «Семь ветров» он побывал вместе с со своим замом по строительству и городскому хозяйству Владимиром Захаровым в рамках ежедневного объезда города. С утра руководители города прошли по Лунной с неким мониторингом.

— Выясняли, как движется ремонт, какие есть болевые точки, какие варианты решения проблем, комфортно ли ходить пешеходам, обоснованны ли замечания, какие киоски мешаю, какие нужно убрать ради безопасности, — пояснил цель обхода Захаров.

По его словам, они прислушались к жалобам горожан на отсутствие заездов к магазинам и другим объектам поле того, как убрали карманы. И нашли решение.

— Будет заезд. Как это сделали в ТЦ «Орбита». Она тоже была под угрозой — были нарушения, которые грозили закрытием торгового центра. Но нашли решение. На Лунной сделаем заезды и к «Антрекоту», и к Алексеевским баням, и другим объектам, — рассказал Владимир Николаевич.

Кроме того, в районе остановки «Семь ветров» поставят сложный светофор на перекрестке. Поэтому Захаров считает вопрос закрытым.

Ремонт ул. Лунной, включая перекресток с ул. Космической, завершится к сентябрю. На реконструкцию потратят 57 млн рублей. Остальной участок ул. Лунной — от спорткомплекса «Зима-Лето» к микрорайону Белокаменному в этот проект не входит. Его будут ремонтировать тогда, когда найдут финансирование.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания «СтройСити», выигравшая аукцион приступила к реконструкции участка ул. Лунной, до которой «не дошли руки» в прошлом году, 24 мая 2019-го. За три месяца подрядчик отремонтирует проезжую часть, примыкание внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. На дороге появятся два светофора — один для пешеходов и другой в месте концентрации ДТП на перекрестке улиц Лунной и Космической. В рамках проекта предусмотрена санитарная вырубка деревьев. Под топор попадут клены, но не березы и ели.

— Главный смысл ремонта — безопасность на дорогах. Люди часто путают парковку со стоянкой. Как правило, в парковочных карманах всю зиму стоят «подснежники», а это очень сильно усложняет содержание дорог в чистоте. Старые места для парковки не вернутся на ул. Лунную, а вот многие пешеходные переходы будут сохранены. В прошлом году, когда мы только приступили к ремонту ул. Лунной, со стороны горожан слышали много нареканий и опасений, что будет хуже. В итоге — дорога выглядит красиво и безопасно, бердчане довольны результатом, — полагает Максим Совбанов, руководитель управления ЖКХ.