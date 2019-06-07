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Ужин на колесах

В последние годы сервис доставки еды на дом набирает все большую популярность и завоевывает сердца преданных поклонников. Разбираемся в преимуществах и недостатках такого способа поужинать.

7.06.2019 Нет комментариев

Ужин на колесах
В последние годы сервис доставки еды на дом набирает все большую популярность и завоевывает сердца преданных поклонников. Разбираемся в преимуществах и недостатках такого способа поужинать
Простое решение

Главное преимущество доставки еды на дом состоит в том, что вам не нужно будет ломать голову над тем, что приготовить на обед или ужин. У миллионов людей простой вопрос «Что приготовить?» вызывает скорбное и растерянное выражения лица. И это вполне объяснимо: привычные блюда уже надоели, да и тратить время на готовку совершенно не хочется. В таких ситуациях доставка еды значительно облегчает жизнь: вы делаете себе маленький, но приятный подарок - освобождаетесь от рутинных обязанностей, пусть и всего несколько раз в месяц. Что немаловажно, вам не придется тратить время на уборку кухни после приготовления еды, а также на мытье посуды.
Для большой компании

Планируете празднование дня рождения, но удручает перспектива провести весь день на кухне за приготовлением вкусного стола? Беготне в кухонном чаду и усталости можно предпочесть удобство и большой выбор. Кафе и рестораны с легкостью возьмут на себя всю ответственность за праздничный стол. Вы можете подробно согласовать все меню с администратором кафе, а кроме этого, без проблем сможете угодить вкусовым предпочтениям каждого гостя. К назначенному времени еда прибудет домой. Вам останутся только приятные хлопоты по сервировке и декорированию праздничного стола.

Доставка очень спасает и в условиях работы. Намечается юбилей и нужно накрыть праздничный стол для гостей? В череде будних дней очень сложно найти время на приготовление блюд, а кроме этого, определенное неудобство будет представлять их транспортировка из дома на работу. Именно поэтому многие работники предпочитают обращаться к помощи доставки еды. Не будет никаких забот с поиском тарелок и столовых приборов, а кроме того, все последствия торжества можно будет с легкостью убрать. Вкусные и разнообразные блюда будут доставлены непосредственно к месту работы и безусловно порадуют коллег.
Ужин на колесах
Гурманы оценят

Хочется попробовать что-то экзотическое? Конечно, можно поиграть в повара и постараться приготовить какое-нибудь необычное блюдо. Перед этим нужно будет приобрести все необходимые ингредиенты, но итоговая стоимость покупок уже может несколько умерить пыл. А кроме этого, приготовление экзотических блюд требует известного мастерства, поэтому результат может совершенно не обрадовать. Даже банальные роллы, которыми сегодня никого не удивишь, потребуют от домашнего повара сноровки и ловкости. Что же говорить о более изысканных блюдах?! И здесь на выручку приходит доставка! Блюда итальянской кухни, французской, китайской или японской - можно устроить кулинарное путешествие не выходя из дома!
Стандартное время доставки в кафе/ресторанах - 1 час.
Если доставка займет большее время, например, в случае загруженности кухни заказами,
оператор обязательно должен предупредить об этом по телефону.
Как не ошибиться с доставкой еды

Если раньше вы никогда не пользовались услугами доставки, то нет ничего сложно в том, чтобы выбрать хорошую доставку и не прогадать. Просто обратитесь к помощи Интернета. На каждое городское кафе и рестораны, которые занимаются доставкой блюд, обязательно есть большое количество отзывов от довольных и не очень клиентов. Вы получите хотя бы приблизительное представление о качестве блюд, а также информацию о скорости работы курьеров.
Другим способом выбора доставки может быть личный опыт. Проверьте, возможно ваши любимые заведения, в которых вы бывали неоднократно, доставляют еду на дом? Делая там заказ, вы будете уверены во вкусовых качествах блюд, а кроме этого, будете иметь представление о санитарных условиях, в которых готовилась пища.
Преимущества доставки еды

• Вкусные блюда по доступным ценам и в короткие сроки.
• Еду можно заказать любым удобным способом:
по телефону или через сайт кафе/ресторана.
• Вы сами выбираете способ оплаты: наличными средствами или с помощью безналичного расчета через портативный терминал курьера.
• Можно выбрать определенное время, к которому будет осуществлена доставка еды.
• Опытные любители доставки получают разнообразные приятные бонусы и скидки.
• Куда больший выбор блюд, чем можно приготовить в домашних условиях.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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