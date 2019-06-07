Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Мосгордуму

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

«Пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включённой камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила», — написала главный редактор RT в Twitter.

Симоньян рассказала, что Соболь следовала за ней по коридорам, пока сотрудники радиостанции не помогли ей укрыться в кабинете главреда радиостанции Алексея Венедиктова.

Главный редактор RT отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

Источник: RT