КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
продам
Продам
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ужин на колесах

Квестом и велопробегом отметят День России в Бердске

Отправил в тюрьму на 7 лет россиянку за похищение своих детей суд США

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Мосгордуму

Виновен: Отменил срок давности по налоговым долгам Верховный суд России

Фекалии детского лагеря «Тимуровец» стекали в речку под Бердском

Срочников хотят отправить на пенсию досрочно в России

До 470 тыс. рублей увеличат материнский капитал в России

Склад с фастфудом загорелся в Бердске

Нашли способ сдержать подорожание бензина в России

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Мосгордуму

Главный редактор RT отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

7.06.2019 Фото: ru.armeniasputnik.am Один комментарий
 
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Мосгордуму

Симоньян у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее Симоньян сообщила, что пришла на эфир радиостанции, но у входа её встретила Соболь и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

«Пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включённой камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила», — написала главный редактор RT в Twitter.

Симоньян рассказала, что Соболь следовала за ней по коридорам, пока сотрудники радиостанции не помогли ей укрыться в кабинете главреда радиостанции Алексея Венедиктова.

Главный редактор RT отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

Источник: RT


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ужин на колесах Квестом и велопробегом отметят День России в Бердске В Бердске умер Виталий Шапран

(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Стоило только этой кремлёвской пропагандессе задать неподготовленный и не отрепетированный за ранее вопрос, так ей тут же стало плохо, бедняжечка *SORRY*
    Мне кстати тоже было плохо, когда я смотрел конъюнктурно-пропагандистский фильмец «Крымский мост. Сделано с любовью!», снятый её муженьком, по её сценарию, такого чудовищного и паршивого фильма я ещё не видел, собственно, не даром он занимает высшие строчки в антирейтингах.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика