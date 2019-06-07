Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Мосгордуму

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Стоило только этой кремлёвской пропагандессе задать неподготовленный и не отрепетированный за ранее вопрос, так ей тут же стало плохо, бедняжечка
Мне кстати тоже было плохо, когда я смотрел конъюнктурно-пропагандистский фильмец «Крымский мост. Сделано с любовью!», снятый её муженьком, по её сценарию, такого чудовищного и паршивого фильма я ещё не видел, собственно, не даром он занимает высшие строчки в антирейтингах.
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