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Здравствуйте. Кто работал в ДорЖилСтрой (асфальтный завод), что на Химзаводской? Напишите, что за организация? Платят вовремя? Знакомый хочет устроиться. Отзовитесь!