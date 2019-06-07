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Брось сигарету: обяжут быть детьми до 21 года в России

Антитабачная концепция, направленная на сокращение потребления россиянами табака в России, не предполагает увеличение возраста, при котором будет разрешено продавать табачную продукцию, однако в Минздраве такая инициатива обсуждается.

7.06.2019 Один комментарий
 
Брось сигарету: обяжут быть детьми до 21 года в России

Сейчас табак не продают лицам моложе 18 лет

Антитабачная концепция, направленная на сокращение потребления россиянами табака в России, не предполагает увеличение возраста, при котором будет разрешено продавать табачную продукцию, однако в Минздраве такая инициатива обсуждается. Об этом в четверг ТАСС сообщила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Антитабачная концепция [таких мер] не предполагает. Это просто ассоциация педиатров обратилась, чтобы увеличить возраст продажи. Я им ответила, что да, внутри Минздрава такие разговоры были, обсуждали в части запрещения продажи табака и алкоголя», — сказала она.

Ранее на сессии «Демографические вызовы XXI века: Как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?» ПМЭФ Яковлева также сообщила об обсуждении в министерстве инициативы по повышению до 21 года возраста, с которого граждане смогут покупать крепкий алкоголь.

По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 300 тыс. человек. Для борьбы с проблемой министерство подготовило новый проект концепции осуществления государственной антитабачной политики, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет. После этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Источник: ТААС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Да задрали уже со своей антитабачной концепцией! Заняться нашим властям соысе нечем? Других проблем в стране то вообще, видимо, не существует?! Как люди дымили, так и продолжают, а они все новую бредятину придумывают!

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