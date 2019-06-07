Фекалии детского лагеря «Тимуровец» стекали в речку под Бердском

Сегодня, 7 июня, коммунальщики ликвидировали аварию на канализации в поселке Светлом Бердска. По словам местных жителей, фекалии текли в речку Шадриху, а оттуда в Бердь целый год. Устранить угрозу экологической катастрофы не помогали обращения в различные инстанции, в том числе к губернатору. Только после приглашения СМИ дело сдвинулось с мертвой точки.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» житель Светлого Александр Волошин, на устранение коммунальной аварии ушли сутки. Он не понимает, почему власти не отреагировали раньше.

— Нас это достало. В прошлом году еще прорвало канализацию. Но от администрации ноль реакции. Там пролегает две канализационные трубы — одна поселка, другая лагеря «Тимуровец». Два руководства друг на друга пеняли. А надо было просто раскопать и выяснить, чья труба. Они это год решали, — пояснил Александр Андреевич.

Вчера разрыли. Труба оказалась «тимуровской». Лагерь и ремонтировал. Вероятно, ситуация осложнялась тем, что границы муниципальных образований в том месте изрезаны так, что сложно найти ответственного. Поселок Светлый относится к Бердску, детский лагерь «Тимуровец» приналдлежит Искитимскому району, а участок, где фекалии выходили наружу, — территория Барышевского сельсовета Новосибирского района.

— На весь поселок вонь стояла — нечистоты ручьем текли прямо вдоль забора моего соседа Андрея Кудряшова под уклон в Шадриху, которая впадает в реку Бердь. Длина трубы от лагеря до КНС 1,5 км. Ее по-хорошему нужно всю перекладывать. Заплатку поставили, но может рванет в другом месте. Но оказалось, что она проходит под частными участками на глубине метра 3,5. Трубу искали радарами, потому что нет на нее никаких документов, — констатирует Волошин.

Во время ликвидации аварии нечистоты вывозили машинами, откачивая из КНС, находящейся на территории лагеря. В «Тимуровце» уже началась первая лагерная смена. Прибыли на отдых 619 детей, пояснила «Курьер. Среда. Бердск» директор лагеря Татьяна Трубина.

Она согласна с беспокойством жителей Светлого, под домами которых проходят старые лагерные коммуникации, проложенные 47 лет назад. Кто давал разрешение на строительство в санитарной зоне, — тема отдельного разговора. А в скорости ликвидации коммунальной аварии сыграли свою роль запутанные границы, о которых говорил Волошин.

— Над нашей трубой проложили газопровод и построили коттеджный поселок. Местные жители лукавят, говоря о том, что мы не предпринимали никаких действий по устранению коммунальной аварии. Для того, чтобы вырыть яму, нужно было получить согласование в администрации Барышевского сельсовета, в «Техногазе». Как только мы получили все разрешения, приступили к ремонтным работам, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Дмитириевна.

По ее словам, к годовому вытеканию сточных вод на поверхность «Тимуровец» не имеет никакого отношения. Проблема возникла два месяца назад. И сразу вместе с бердским КБУ начали выяснять, чья труба протекает, поскольку по документам, лагерная канализационная система проходит в другом месте. Чтобы установить истину, КНС закрывали, откачивали фекальные стоки ассмашинами. Но даже когда «становились на подпор», течь все равно была. В итоге с большим трудом нашли место прорыва.

Татьяна Трубина с сентября 2018 года возглавляет «Тимуровец». И ей уже с головой пришлось окунуться в хозяйственными проблемы лагеря. Но это, по ее словам, никак не отражается на отдыхе детей.