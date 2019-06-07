Забил до смерти мать пьяный сын в Новосибирске

Ленинский районный суд в марте 2019 года вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Михаила Дедушева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба прокуратуры.
В суде установлено, что летом 2018 года Дедушев находился со своей матерью в квартире по ул. 1 Портовая Ленинского района Новосибирска и распивал спиртные напитки. При употреблении алкоголя между Дедушевым и его матерью возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей не менее 4 ударов в грудь и живот, а также причинил множественные повреждения другим частям тела и голове.
В результате травм потерпевшая скончалась от обильной кровопотери (из-за повреждений груди, живота и забрюшинного пространства).
Суд приговорил Дедушева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Новосибирский областной суд изменил приговор в части исчисления срока наказания, в остальной части оставил его без изменения, а апелляционные жалобы адвоката и осужденного – без удовлетворения.
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