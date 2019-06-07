Путин: Преодолела трудности в экономике Россия

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Раз Владимир Владимирович говорит, значит так оно и есть, ну, не будет же он врать
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Путина вообще разводят все, кому не лень: буквально вчера товарищ Си получил два миллиона гектар российской тайги за двух панд. Причем даже их он сдал в аренду, а не на совсем.
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Виноватая конечно же администрация — бояре, но не он сам, защищенный от уголовного преследовния в течение 10 лет после окончания президенства, его же законом, якобы защищающим Ельцина.
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Мы живём в разных Россиях.
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Вы ничего не поняли — Путин: Преодолела трудности в олигрхической экономике Россия)))
http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/20/349606-29-novyx-dollarovyx-milliarderov-poyavilis-v-rossii
Им стало жить легче при государственном субсидировании.
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