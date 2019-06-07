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Путин: Преодолела трудности в экономике Россия

В том числе от санкций и падения цен на углеводороды и некоторые металлы, заявил президент.

7.06.2019 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Путин: Преодолела трудности в экономике Россия

Такое заявление Путин сделал на встрече с руководителями международных информагентств

Россия преодолела трудности в экономике, в том числе от санкций и падения цен на углеводороды, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось и так называемых санкционных действий. Но не только, и главным образом даже не это играло такую существенную роль. А прежде всего, падение цен на товары нашего традиционного экспорта. Прежде всего, конечно, на углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Раз Владимир Владимирович говорит, значит так оно и есть, ну, не будет же он врать ;)

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  2. Аноним

    Путина вообще разводят все, кому не лень: буквально вчера товарищ Си получил два миллиона гектар российской тайги за двух панд. Причем даже их он сдал в аренду, а не на совсем. :-!

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Аноним

      Виноватая конечно же администрация — бояре, но не он сам, защищенный от уголовного преследовния в течение 10 лет после окончания президенства, его же законом, якобы защищающим Ельцина.

      Thumb up 3 Thumb down 1

  3. аноним

    Мы живём в разных Россиях.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Аноним

    Вы ничего не поняли — Путин: Преодолела трудности в олигрхической экономике Россия)))
    http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/20/349606-29-novyx-dollarovyx-milliarderov-poyavilis-v-rossii
    Им стало жить легче при государственном субсидировании. :-D

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