На похороны убитого бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина собрались сотни человек в Москве

Одними из первых на Митинское кладбище, где сегодня будет похоронен убитый в драке экс-спецназовец Никита Белянкин, прибыли солдаты Преображенского полка. Некоторые из них понесут гроб, другие после гимна сделают три залпа из орудий, а потом пройдут маршем училища и просто из армейской среды.

Елена Михайловна, бабушка Никиты, рассказала «МК», что здесь нет посторонних — всех этих людей Никита считал своей семьёй, и они всегда будут считать его частью своей жизни.

— Он рос удивительным ребенком, спортивным и начитанным, — рассказывает бабушка. — Приходил после тренировки и садился читать огромные тома, причем, не только классической литературы. Ему было интересно все, что связано с историей. Он прочитал даже Маркса. Незадолго до своей гибели Никита сказал мне, что хочет получить высшее образование и будет поступать в вуз. А летом планировал помогать отцу в автосервисе.

Источник: МК