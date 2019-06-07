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Перекрыл поставку топлива «Газпром» котельным Бердска

Объем поставок существенно снижен. Но 51% газа хватит муниципальному Комбинату бытовых услуг на то, чтобы подогревать воду. Бердск может вообще не получить субсидии на газ в 2019 году.

7.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 3 коммент.
 
 

Перекрыл поставку топлива «Газпром» котельным Бердска

Директор КБУ Владимир Воспанчук

В четверг, 6 июня, компания «Газпром», как и обещала, ограничила поставку газа в котельные Бердска за долги за топливо в размере 141 млн рублей муниципального Комбината бытовых услуг. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 7 июня, директор КБУ Владимир Воспанчук, со вчерашнего дня город получает 51% объема газа, но этого хватит, чтобы вне отопительного сезона подогревать воду в домах бердчан.

— У нас два договора с «Газпромом». Он ограничил нас по одному. По второму сделали корректировку по мощностям — на 49% идет понижение подачи газа. Но стоит учитывать, что нет отопительного сезона. И нам этого объема хватит, — прокомментировал Воспанчук.

По его словам, конфликтной ситуации с «Газпромом» нет. Бердский КБУ постоянно делает отчисления за газ, летом долг существенно снизится за счет платы населения по схеме 1/12 за коммунальные услуги.

— Мы каждый день платим. Поступающие деньги сразу уходят за ресурсы. В прошлом году «Газпром» продал нам топлива на 350 млн рублей. 300 мы заплатили. Осталось 50 и идет прирост текущий, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

Он уверен, что к началу следующего отопительного сезона газ будет, независимо от количества долгов. Оставить город без топлива в зиму никто не позволит.

Бердск останется без субсидии?

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», под отключение со стороны «Газпрома» попала коммуналка почти всей Новосибирской области. Между тем, как удалось выяснить, только за май кредиторская задолженность «Газпром межрегионгаз Новосибирска» выросла на 300 млн рублей. Аналогичной газовой компании в Ленинградской области, например, платят с опережением. Кроме того, там региональное правительство субсидирует объекты ЖКХ авансом на год вперед.

Возможно, новосибирское руководство «Газпрома» не может найти общий язык с федеральным центром и областной властью. Иначе как расценивать то, что рассмотренные еще в апреле субсидии из регионального бюджета за местных коммунальщиков до сих пор не дошли до «Газпром межрегионгаз Новосибирска».

По информации «Курьер. Среда. Бердск», 30 мая Бердск исключили из списка получателей субсидии за газ. Это значит, что часть долга бердского КБУ, возникающего из-за выпадающих доходов по причине низкого тарифа, газовикам не заплатят.

В 2017 году Бердск получил субсидию за газ из области в размере 170 млн рублей. В 2018-м — 55 млн. Эти деньги региональный бюджет перечислил «Газпрому» за газ, отпущенный бердским котельным. Поэтому Комбинату бытовых услуг пришлось ужаться, экономить и направить собственную выручку на платежи газовикам. В этом году речь идет о том, чтобы вообще вычеркнуть Бердск из числа субсидиантов.

Существующего тарифа не хватает на то, чтобы покрыть все расходы на выработку тепла. Поэтому региональный бюджет покрывает часть убытков коммунальщиков, перечисляя субсидии напрямую поставщику голубого топлива — «Газпрому». А выпадающие доходы область никогда никому не компенсировала.

Ситуация с подготовкой к следующему отопительному сезону уже посеяла панику в ЖКХ Новосибирской области. Резко подорожал уголь. Что скажется на затратах субъектов отрасли. А тариф расти не будет.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Как удалось выяснить врио гроданачальник питера встретился с меллером… :-D
    И питер получил заказ по северному потоку два… *LOL*

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  2. Аноним

    с 01 июля 2019 года — очередной рост тарифа на коммунальные услуги МУП «КБУ»:

    Горячая вода — 141,47 руб
    Отопление — 1838,45 руб
    Холодная вода — 19,85 руб
    Водоотведение — 30,50 руб

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    Мы каждый день платим. Поступающие деньги сразу уходят за ресурсы. В прошлом году «Газпром» продал нам топлива на 350 млн рублей. 300 мы заплатили. Осталось 50 и идет прирост текущий, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/07/430354-perekryl-toplivo-gazprom-kotelnym-berdska

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