Экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного

В Москве экстренно доставили в больницу Александра Панкратова-Черного. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации портала, артист находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что популярный актёр почувствовал себя плохо сегодня утром, упав в обморок.

По данным канала, Панкратов-Чёрный находится в бессознательном состоянии. Отмечается, что у кинозвезды резко упало давление — до критического минимума.

Подчеркивается, что артист находится в реанимационном отделении.

Источник: mk.ru