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Экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного

Артист в тяжелом состоянии. У кинозвезды резко упало давление — до критического минимума и он упал в обморок.

7.06.2019 Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Нет комментариев
 
Экстренно госпитализировали Александра Панкратова Черного

Артист находится в реанимационном отделении

В Москве экстренно доставили в больницу Александра Панкратова-Черного. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации портала, артист находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что популярный актёр почувствовал себя плохо сегодня утром, упав в обморок.

По данным канала, Панкратов-Чёрный находится в бессознательном состоянии. Отмечается, что у кинозвезды резко упало давление — до критического минимума.

Подчеркивается, что артист находится в реанимационном отделении.

Источник: mk.ru


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