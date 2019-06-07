Грабят водителей автобусов подростки в Бердске

О хулиганских действиях подростков водители муниципальных автобусов сообщают в полицию
В последнее время водители автобусов в Бердске страдают от действий подростков. Дети группами по 10-12 человек выскакивают из автобусов, не оплачивая проезд, нередко воруют мелочь, которой рассчитываются другие пассажиры, и творят другие нехорошие вещи.
— Мы и фотографировали таких детей, ведут они себя по-хамски, когда выскакивают из салона, а то было, что забрасывали лобовые стекла новых автобусов яблоками. Это школьники по 15-16 лет. Тот возраст, когда наступает ответственность. Мы писали письмо в горадминистрацию, чтобы сообщили в управление образования о безобразном поведении школьников и провели с ними беседу, что так вести себя нельзя, что они несут ответственность за свои поступки. Мало того, что не оплачивают проезд, они еще и воруют у водителей мелочь. Честно говоря, наши водители уже воют от таких деток. Конечно, не все такие. Есть и замечательные школьники, — пояснила Бороздина.
Чаще всего хулиганские выходки школьники совершают группами. Иногда опасные для их жизни. Открывают задние двери через аварийную кнопку и выскакивают из салона на ходу. Чтобы не оплачивать проезд. Творится полный беспредел, и об этом тоже сообщали в бердскую горадминистрацию, подчеркнула Елена Викторовна.
— На самом деле мы в шоке. У нас есть люди, которые ездят по маршрутам и проводят обсчет по распоряжению минтранса. Одна наша сотрудница поймала безбилетника. Молодой человек отказывался платить за проезд. Тогда она сказала, что отвезет его в АТП, и он будет мыть автобусы. После этого парень достал деньги и заплатил за проезд. Но на каждого безбилетника не поставишь человека, — возмущалась Елена Викторовна.
Подростки используют разные способы, чтобы проехать в общественном транспорте бесплатно. Иногда один из группы подает 100 рублей, рассчитывается только за свой проезд, и пока водитель отсчитывает сдачу, все остальные выбегают.
— Мы не можем применять какие-то меры в отношении детей: не удерживать в автобусе, не привезти в полицию. Мы через управление образования пытались эту проблему донести. С 1 сентября пойдем по школам. У нас нет других вариантов. Мы очень просим родителей поговорить с детьми и убедить их, что выскакивать на ходу из автобуса — это опасно для жизни, — акцентировала Елена Викторовна.
Нередко директор БАТП наблюдает следующую картину: дети на самокатах и велосипедах бесстрашно передвигаются по проезжей части. Что уже говорить о том, что через пешеходный переход они на них едут, что запрещено правилами дорожного движения. Елена Бороздина просит родителей поговорить с детьми и объяснить, что подобного делать ни в коем случае нельзя. Что это не просто детская шалость, а реальная угроза жизни.
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Раз так себя ведут,то и пусть выскакивают на ходу! Один пострадает,другим не повадно будет!!!А водителей жалко.
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«что отвезет его в АТП». А вот не имеет она никакого права насильно удерживать парня. И тем более заставлять отрабатывать. Повезло, что не уперся. Ну вот и как с таких законно требовать за проезд. Вот из-за таких сделают оплату при входе и будем рассчитываться на ходу, отвлекая водителя и подвергая всех опасности.
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«А вот не имеет она никакого права»
Вот из-за вашего «не имеет право» мы и имеем наглых, невоспитанных людей.
Давно уже пора это право (задерживать, наказывать в рамках закона) дать.
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Вот! верно. И в школах надо что-то подобное. Сколько уже нормальных ребятишек поменяли школы из-за хулиганистых деток, у которых папа юрист.
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Вот знаете, права человека, ребенка, это хорошо. Но раньше такого беспредела не было! Сейчас очень много детям говорят об их безнаказанности и об их правах. И взрослым внушают, что они наоборот, этих самых прав перед детьми не имеют. И вот результат. Наросли банды выродков. Вместо того, чтобы внушать детям уважение к старшим, к чужому труду, прививать любовь к природе, к своему городу, учить бережливости, вместе с детьми своими руками делать что-то полезное, мы учим их, что они могут делать все и им ничего за это не будет. Кого вы ростите? Достойных граждан, достойную замену своему поколению или дикое и неуправляемое быдло?
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Банда 30-летних несовершеннолетних напала на Скворцову, после чего она отозвала свою инициативу из Госдумы.))
http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/07/430208-prodlit-detstvo-do-21-goda-xotyat-v-rossii
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Толи педагогику не знаешь, толи сам из таких ,,деток»?
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Это к Константину
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Ну вы даёте! Надо было в кавычки, что ли поставить. Я как раз и хотел сказать, что из-за наших законов нет управы на таких юридически грамотных. И такие умники творят произвол, а общество больше не занимается воспитанием.
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Водителям не позавидуешь. Детишки совсем оборзели!
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Есть два пути Константин!
1.Воспитывать детей,
2. Посадить кондуктора как вариант.
Но только оплачивать не хотят труд кондуктора ни АТП,ни Администрация.
Привычка воровать отразилась на подростающем поколении.
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А что вы хотите, как в фильме — цитата гражданин-товарищ-барин, в 90е такого не было, творится беспредел, работы нет, миллиард своровал, условно, березу спилил, детей в тепле держать в своем доме, это факт в Новосибирской области, 2 года, нормалек, …..
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Дополню, дети до 18, пока учатся и старики вообще должны ездить бесплатно
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Ну раз должны бери их и катай, где ты живёшь, куда подходить?
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По всему городу подростки тусуются кучками . Пьют спиртное. Начинается подростковый беспредел.
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И не говорите. Смотришь на их поведение и тошно становится. Вот сидят группа девушек, матерятся, а рядом дети. Делаю замечание. В ответ: ну ты, тетка пиииииип. А ведь это чьи то дочери. Девочки откровенно пристают к молодым людям, не стесняясь прохожих трогают их за все места, пытаются залесть на коленки, а иногда и целуются прилюдно взасос. О том, что юноши разговаривают только на матах, вообще молчу. Девушки, не надо думать, что если вы материтесь и пристаете к мальчикам, они вас оценят. Не думайте, что вызывающе себя вести это круто. Круто, когда девушка опрятно и к лицу одета, когда у нее не сверкает попа из-под юбки, когда она в меру подкрашена и волосы у нее нормального натурального оттенка. Воспитанная девушка не матерится, не вешается на парней. Она уважает себя и свое достоинство, помнит о родителях и не позорит их своим поведением.
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Вам может быть от 30 до 90, и вы можете жить в любом из последних 3х веков
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Растёт поколение быдла!
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А ведь всё это проводится по программе ЕР, правительства и стоящими за их спиной — МВФ и ВБ.
Вот от этого еще старашнее.
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