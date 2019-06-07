Грабят водителей автобусов подростки в Бердске

В последнее время водители автобусов в Бердске страдают от действий подростков. Дети группами по 10-12 человек выскакивают из автобусов, не оплачивая проезд, нередко воруют мелочь, которой рассчитываются другие пассажиры, и творят другие нехорошие вещи.

— Мы и фотографировали таких детей, ведут они себя по-хамски, когда выскакивают из салона, а то было, что забрасывали лобовые стекла новых автобусов яблоками. Это школьники по 15-16 лет. Тот возраст, когда наступает ответственность. Мы писали письмо в горадминистрацию, чтобы сообщили в управление образования о безобразном поведении школьников и провели с ними беседу, что так вести себя нельзя, что они несут ответственность за свои поступки. Мало того, что не оплачивают проезд, они еще и воруют у водителей мелочь. Честно говоря, наши водители уже воют от таких деток. Конечно, не все такие. Есть и замечательные школьники, — пояснила Бороздина.

Чаще всего хулиганские выходки школьники совершают группами. Иногда опасные для их жизни. Открывают задние двери через аварийную кнопку и выскакивают из салона на ходу. Чтобы не оплачивать проезд. Творится полный беспредел, и об этом тоже сообщали в бердскую горадминистрацию, подчеркнула Елена Викторовна.

— На самом деле мы в шоке. У нас есть люди, которые ездят по маршрутам и проводят обсчет по распоряжению минтранса. Одна наша сотрудница поймала безбилетника. Молодой человек отказывался платить за проезд. Тогда она сказала, что отвезет его в АТП, и он будет мыть автобусы. После этого парень достал деньги и заплатил за проезд. Но на каждого безбилетника не поставишь человека, — возмущалась Елена Викторовна.

Подростки используют разные способы, чтобы проехать в общественном транспорте бесплатно. Иногда один из группы подает 100 рублей, рассчитывается только за свой проезд, и пока водитель отсчитывает сдачу, все остальные выбегают.

— Мы не можем применять какие-то меры в отношении детей: не удерживать в автобусе, не привезти в полицию. Мы через управление образования пытались эту проблему донести. С 1 сентября пойдем по школам. У нас нет других вариантов. Мы очень просим родителей поговорить с детьми и убедить их, что выскакивать на ходу из автобуса — это опасно для жизни, — акцентировала Елена Викторовна.

Нередко директор БАТП наблюдает следующую картину: дети на самокатах и велосипедах бесстрашно передвигаются по проезжей части. Что уже говорить о том, что через пешеходный переход они на них едут, что запрещено правилами дорожного движения. Елена Бороздина просит родителей поговорить с детьми и объяснить, что подобного делать ни в коем случае нельзя. Что это не просто детская шалость, а реальная угроза жизни.