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Грабят водителей автобусов подростки в Бердске

Школьники устраивают беспредел в транспорте. Выскакивают на ходу из салона, нажимая на аварийную кнопку, чтобы не платить за проезд, забрасывают лобовые стекла яблоками.

7.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 19 коммент.
 
Грабят водителей автобусов подростки в Бердске

О хулиганских действиях подростков водители муниципальных автобусов сообщают в полицию

В последнее время водители автобусов в Бердске страдают от действий подростков. Дети группами по 10-12 человек выскакивают из автобусов, не оплачивая проезд, нередко воруют мелочь, которой рассчитываются другие пассажиры, и творят другие нехорошие вещи.

— Мы и фотографировали таких детей, ведут они себя по-хамски, когда выскакивают из салона, а то было, что забрасывали лобовые стекла новых автобусов яблоками. Это школьники по 15-16 лет. Тот возраст, когда наступает ответственность. Мы писали письмо в горадминистрацию, чтобы сообщили в управление образования о безобразном поведении школьников и провели с ними беседу, что так вести себя нельзя, что они несут ответственность за свои поступки. Мало того, что не оплачивают проезд, они еще и воруют у водителей мелочь. Честно говоря, наши водители уже воют от таких деток. Конечно, не все такие. Есть и замечательные школьники, — пояснила Бороздина.

Чаще всего хулиганские выходки школьники совершают группами. Иногда опасные для их жизни. Открывают задние двери через аварийную кнопку и выскакивают из салона на ходу. Чтобы не оплачивать проезд. Творится полный беспредел, и об этом тоже сообщали в бердскую горадминистрацию, подчеркнула Елена Викторовна.

— На самом деле мы в шоке. У нас есть люди, которые ездят по маршрутам и проводят обсчет по распоряжению минтранса. Одна наша сотрудница поймала безбилетника. Молодой человек отказывался платить за проезд. Тогда она сказала, что отвезет его в АТП, и он будет мыть автобусы. После этого парень достал деньги и заплатил за проезд. Но на каждого безбилетника не поставишь человека, — возмущалась Елена Викторовна.

Подростки используют разные способы, чтобы проехать в общественном транспорте бесплатно. Иногда один из группы подает 100 рублей, рассчитывается только за свой проезд, и пока водитель отсчитывает сдачу, все остальные выбегают.

— Мы не можем применять какие-то меры в отношении детей: не удерживать в автобусе, не привезти в полицию. Мы через управление образования пытались эту проблему донести. С 1 сентября пойдем по школам. У нас нет других вариантов. Мы очень просим родителей поговорить с детьми и убедить их, что выскакивать на ходу из автобуса — это опасно для жизни, — акцентировала Елена Викторовна.

Нередко директор БАТП наблюдает следующую картину: дети на самокатах и велосипедах бесстрашно передвигаются по проезжей части. Что уже говорить о том, что через пешеходный переход они на них едут, что запрещено правилами дорожного движения. Елена Бороздина просит родителей поговорить с детьми и объяснить, что подобного делать ни в коем случае нельзя. Что это не просто детская шалость, а реальная угроза жизни.


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(19) Комментариев

  1. Аноним

    Раз так себя ведут,то и пусть выскакивают на ходу! Один пострадает,другим не повадно будет!!!А водителей жалко.

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  2. Константин

    «что отвезет его в АТП». А вот не имеет она никакого права насильно удерживать парня. И тем более заставлять отрабатывать. Повезло, что не уперся. Ну вот и как с таких законно требовать за проезд. Вот из-за таких сделают оплату при входе и будем рассчитываться на ходу, отвлекая водителя и подвергая всех опасности.

    Thumb up 8 Thumb down 9

    • Аноним

      «А вот не имеет она никакого права»
      Вот из-за вашего «не имеет право» мы и имеем наглых, невоспитанных людей.
      Давно уже пора это право (задерживать, наказывать в рамках закона) дать.

      Thumb up 19 Thumb down 2

      • Константин

        Вот! верно. И в школах надо что-то подобное. Сколько уже нормальных ребятишек поменяли школы из-за хулиганистых деток, у которых папа юрист.

        Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Вот знаете, права человека, ребенка, это хорошо. Но раньше такого беспредела не было! Сейчас очень много детям говорят об их безнаказанности и об их правах. И взрослым внушают, что они наоборот, этих самых прав перед детьми не имеют. И вот результат. Наросли банды выродков. Вместо того, чтобы внушать детям уважение к старшим, к чужому труду, прививать любовь к природе, к своему городу, учить бережливости, вместе с детьми своими руками делать что-то полезное, мы учим их, что они могут делать все и им ничего за это не будет. Кого вы ростите? Достойных граждан, достойную замену своему поколению или дикое и неуправляемое быдло?

      Thumb up 24 Thumb down 0

    • Андрей

      Толи педагогику не знаешь, толи сам из таких ,,деток»? %)

      Thumb up 1 Thumb down 0

      • Андреу

        Это к Константину

        Thumb up 1 Thumb down 0

        • Константин

          Ну вы даёте! Надо было в кавычки, что ли поставить. Я как раз и хотел сказать, что из-за наших законов нет управы на таких юридически грамотных. И такие умники творят произвол, а общество больше не занимается воспитанием.

          Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Оля_1

    Водителям не позавидуешь. Детишки совсем оборзели!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Аноним

    Есть два пути Константин!
    1.Воспитывать детей,
    2. Посадить кондуктора как вариант.
    Но только оплачивать не хотят труд кондуктора ни АТП,ни Администрация.
    Привычка воровать отразилась на подростающем поколении.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  5. Андриано

    А что вы хотите, как в фильме — цитата гражданин-товарищ-барин, в 90е такого не было, творится беспредел, работы нет, миллиард своровал, условно, березу спилил, детей в тепле держать в своем доме, это факт в Новосибирской области, 2 года, нормалек, …..

    Thumb up 3 Thumb down 1

  6. Андриано

    Дополню, дети до 18, пока учатся и старики вообще должны ездить бесплатно

    Thumb up 2 Thumb down 7

  7. Ирина

    По всему городу подростки тусуются кучками . Пьют спиртное. Начинается подростковый беспредел.

    Thumb up 10 Thumb down 0

    • Аноним

      И не говорите. Смотришь на их поведение и тошно становится. Вот сидят группа девушек, матерятся, а рядом дети. Делаю замечание. В ответ: ну ты, тетка пиииииип. А ведь это чьи то дочери. Девочки откровенно пристают к молодым людям, не стесняясь прохожих трогают их за все места, пытаются залесть на коленки, а иногда и целуются прилюдно взасос. О том, что юноши разговаривают только на матах, вообще молчу. Девушки, не надо думать, что если вы материтесь и пристаете к мальчикам, они вас оценят. Не думайте, что вызывающе себя вести это круто. Круто, когда девушка опрятно и к лицу одета, когда у нее не сверкает попа из-под юбки, когда она в меру подкрашена и волосы у нее нормального натурального оттенка. Воспитанная девушка не матерится, не вешается на парней. Она уважает себя и свое достоинство, помнит о родителях и не позорит их своим поведением.

      Thumb up 6 Thumb down 0

  8. Аноним

    Растёт поколение быдла!

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    • Аноним

      А ведь всё это проводится по программе ЕР, правительства и стоящими за их спиной — МВФ и ВБ.
      Вот от этого еще старашнее.

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