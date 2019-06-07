Затоптала толпа четырех девушек в очереди за бесплатными бургерами от Тимати в Тюмени

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ДИКАРИ!Так вам и надо любители «на халяву».У нас что,блокадный Ленинград???СТЫДНО граждане за вас-давится в очереди за бесплатную булку!
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