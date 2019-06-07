Затоптала толпа четырех девушек в очереди за бесплатными бургерами от Тимати в Тюмени

Несколько тысяч тюменцев пришли за бесплатными бургерами от Тимати. Четыре девушки пострадали в толпе, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Рэпер Тимати приехал в Тюмень на открытие кафе Black Star Burger. Тысячи тюменцев пришли на Цветной бульвар в надежде получить бесплатный бургер из рук певца. Не обошлось без происшествий — четырем девушкам стало плохо в давке. Их, плачущих, врачи и охранники отнесли в карету скорой помощи. Как стало известно, одна из пострадавших беременна.

Мероприятие началось в 16.00 по местному времени. Однако сам Тимати появился на импровизированной сцене у цирка только в 17.20. Все это время поклонников певца развлекали ведущие и местные артисты.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области «URA.RU» сообщили, что на месте дежурит бригада скорой помощи. Точное количество обратившихся будет известно после окончания мероприятия.

Источник: ura.news