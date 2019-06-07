Продавать еду в долг будут в Перекрестке

Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин в этот же день поспорили о проблеме потребкредитования на ПМЭФ.

Ритейлер X5 Retail Group и БКС банк подписали на ПМЭФ соглашение о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». По этой карте можно будет покупать товары в кредит со льготным периодом, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Оформить такую карту можно будет во всех супермаркетах сети по паспорту при одобрении кредитного лимита. Оформлять ее будут за три минуты, пообещал председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

По его словам, опыт банка по созданию цифровых банковских продуктов позволит «максимально бесшовно встроить новый сервис рассрочки в экосистему «Перекрёстка» от личного кабинета клиента до QR-кодов в оформлении торговых залов». За счет запуска такой услуги X5 рассчитывает расширить выбор инструментов оплаты для покупателей, заявила главный финансовый директор компании Светлана Демяшкевич.

Виртуальная карта «Перекрестка» будет работать только для бесконтактной оплаты в магазинах этой сети, расплатиться ей в других магазинах будет нельзя, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банка и Х5.

Кредиты «не от хорошей жизни»

Ранее в этот день на ПМЭФ главы Центробанка и Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин затронули проблему роста потребительского кредитования.

Набиуллина объяснила, что такие кредиты в первую очередь берут «не от хорошей жизни» люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни. «Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами», — считает она.

Орешкин же предупредил, что рост потребкредитования, который в России значительно обгоняет рост номинальных доходов населения, создает наибольший риск вхождения экономики в рецессию. Если ничего не делать, рецессия может начаться уже в 2021 году, заявил он.

«Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, — ответила Набиуллина. — Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски «пузыря»». По ее словам, темпы роста потребительского кредитования такие же, как в ипотеке. При этом доля долга домохозяйств в экономике составляет всего 14% ВВП: «Поэтому рисков финансовой стабильности нет».

Источник: Интерфакс