Продавать еду в долг будут в Перекрестке

По этой карте можно будет покупать товары в кредит со льготным периодом
Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин в этот же день поспорили о проблеме потребкредитования на ПМЭФ.
Ритейлер X5 Retail Group и БКС банк подписали на ПМЭФ соглашение о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». По этой карте можно будет покупать товары в кредит со льготным периодом, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Оформить такую карту можно будет во всех супермаркетах сети по паспорту при одобрении кредитного лимита. Оформлять ее будут за три минуты, пообещал председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.
По его словам, опыт банка по созданию цифровых банковских продуктов позволит «максимально бесшовно встроить новый сервис рассрочки в экосистему «Перекрёстка» от личного кабинета клиента до QR-кодов в оформлении торговых залов». За счет запуска такой услуги X5 рассчитывает расширить выбор инструментов оплаты для покупателей, заявила главный финансовый директор компании Светлана Демяшкевич.
Виртуальная карта «Перекрестка» будет работать только для бесконтактной оплаты в магазинах этой сети, расплатиться ей в других магазинах будет нельзя, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей банка и Х5.
Кредиты «не от хорошей жизни»
Ранее в этот день на ПМЭФ главы Центробанка и Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин затронули проблему роста потребительского кредитования.
Набиуллина объяснила, что такие кредиты в первую очередь берут «не от хорошей жизни» люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни. «Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами», — считает она.
Орешкин же предупредил, что рост потребкредитования, который в России значительно обгоняет рост номинальных доходов населения, создает наибольший риск вхождения экономики в рецессию. Если ничего не делать, рецессия может начаться уже в 2021 году, заявил он.
«Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, — ответила Набиуллина. — Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски «пузыря»». По ее словам, темпы роста потребительского кредитования такие же, как в ипотеке. При этом доля долга домохозяйств в экономике составляет всего 14% ВВП: «Поэтому рисков финансовой стабильности нет».
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упс…тут в соседней новости Путин объявлял о том, экономика России преодолела трудности …так вот как это «преодоление трудностей» выглядит — как еда в долг ..
это как в деревнях и в мелких городках продавцы записывают покупателей в долговую тетрадь ….Теперь эта практика переходит в крупные города,так сказать, в «цифровом оформлении» ..)) Правда, участие в программе банка намекает, что кредит будет с процентом. А значит, на нищих наживутся еще в одном сегменте сбора оброка.
Можно сколько угодно пускать умильную слезу про самую богатую ресурсами страну, но та же Венесуэла — у нее крупнейшие запасы нефти в мире, сильно это помогает ее народу? Это сказочно обогащает мафиозную верхушку, но она — не народ. В России ,как видим, теперь ничем не лучше.
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После кредита банка на булку хлеба , страшно представить куда мы пришли….. Каково дальнейшее развитие событий, после повышения цен за коммуналку с 1 июля 2019 года? Теперь можно будет брать кредит на месячную квартплату?
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А дальше видимо введут пошлины на право жить и дышать
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интересно, а алкоголь с табаком можно будет по таким картам получить)
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Владимир Жириновский устроил раздачу денег на Красной площади в Москве. Со словами «Люди хотят, пусть покушают» лидер ЛДПР раздавал всем желающим по тысяче рублей.
Как видно на кадрах, опубликованных на страничке телеканала «Москва 24» в Twitter, некоторые прохожие отказывались от денег, но большинство с благодарностью воспользовались щедростью политика.
В результате возникла небольшая давка. Жириновский обращался к образовавшейся толпе со словами: «Вы не хотите, а другие хотят! Люди хотят, пусть покушают!» Чем завершилась раздача денег, не сообщается.
https://www.mk.ru/politics/2019/06/07/pust-pokushayut-zhirinovskiy-na-krasnoy-ploshhadi-razdaval-prokhozhim-dengi.html
господи, до какого же унижения довели народ ….
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Да что говорить, если у нас, например, на масленицу бабушки из-за блинов с лопаты дерутся. Забыли совсем о гордости.
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Дверь палкой подпереть на ПЭФ и бензинчиком,многие проблемы решаться в стране!
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