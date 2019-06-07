В 8 раз выросла плата за вывоз мусора из дачных обществ Бердска

Мусор в дачных обществах Бердска снова стоит в повестке работы местное власти. В выходные дежурные по городу чиновники проехали по СНТ, расположенным в районе бердского водозабора. В «Ягодке», «Кедре», «Металлисте» и других нарушений противопожарного режима не выявлено. Но совместно с представителями отдела надзорной деятельности дачникам провели инструктаж.

Кроме того, по дачным обществам за речкой Гуменкой проехались в течение недели специалисты отдела ЖКХ. Их интересовало состояние муниципальной территории.

— В момент осмотра куч мусора не было. Но ситуация стоит на контроле. Выясняем, куда этот мусор уехал, куда вывезен. В связи с этим мы направили региональному оператору запрос о заключение договоров с СНТ — какое количество, все ли садоводческие товарищества заключили договоры на вывоз мусора. А также направили запрос в «ЭкоСервис» (компания, собирающая и вывозящая мусор в Бердске — прим. ред.), чтобы выяснить количество рейсов для вывоза мусора с каждого СНТ, — отметила начальник отдела ЖКХ Татьяна Золотухина.

Затем полученную информацию проанализируют и будут по ней работать уже более предметно.

В бердском «ЭкоСервисе» оказалось весьма затруднительно получить какие-либо сведеня. На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» там заявили, что информацией владеет только директор Жанна Теличко, а она будет в понедельник.

При этом не все дачники рады партнерству с перевозчиком мусора и не спешат заключать договор, считая регоператора «Экологию-Новосибирск» и его агентов лишней прослойкой. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СНТ «Марьин лог», например, по-прежнему пользуются услугами УК «Вербена», не желая «кормить чужой бизнес». Между тем, вопрос утилизации отходов отнюдь не праздный, поскольку въезд на свалку запрещен машинам частников.

СНТ «Радист» заключил договор в «ЭкоСервисом», рассказала председатель дачного общества Ольга Букреева. Но расходы на вывоз мусора, по ее расчетам, в этом году увеличатся в 8 раз.

— Вывозят мусор по мере наполнения баков. В мае было 4 контейнера. Вывозили через 10 дней. Последний раз вывезли 4 июня, а уже (7 июня — прим. ред.) контейнеры полные. На выходных вызвать не смогу — придется в понедельник, 10 июня. Все будет завалено мусором, потому что к нам сваливают отходы магазин и соседняя «Дружба». Не знаю, что делать. А поймать не можем. И ставить куда, уже не знаем, — сетует Ольга Аривоновна.

По ее расчетам, за этот сезон 180 дачных домов общества «Радист» заплатят за мусор 120 тыс. рублей. Когда вывозили отходы самостоятельно — заказывали машины, покупали талоны для въезда на свалку — СНТ хватало 15 тыс. рублей.