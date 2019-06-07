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В 8 раз выросла плата за вывоз мусора из дачных обществ Бердска

Вместо 15 тыс. рублей СНТ «Радист» заплатит 120 тыс. за сезон-2019. Власть, не найдя стихийных свалок, выясняет, куда «уезжает» мусор с дач.

7.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
В 8 раз выросла плата за вывоз мусора из дачных обществ Бердска

В прошлом году дорога на дачи в районе водозабора была завалена мусором в 2019-м стихийные свалки не нашли

Мусор в дачных обществах Бердска снова стоит в повестке работы местное власти. В выходные дежурные по городу чиновники проехали по СНТ, расположенным в районе бердского водозабора. В «Ягодке», «Кедре», «Металлисте» и других нарушений противопожарного режима не выявлено. Но совместно с представителями отдела надзорной деятельности дачникам провели инструктаж.

Кроме того, по дачным обществам за речкой Гуменкой проехались в течение недели специалисты отдела ЖКХ. Их интересовало состояние муниципальной территории.

— В момент осмотра куч мусора не было. Но ситуация стоит на контроле. Выясняем, куда этот мусор уехал, куда вывезен. В связи с этим мы направили региональному оператору запрос о заключение договоров с СНТ — какое количество, все ли садоводческие товарищества заключили договоры на вывоз мусора. А также направили запрос в «ЭкоСервис» (компания, собирающая и вывозящая мусор в Бердске — прим. ред.), чтобы выяснить количество рейсов для вывоза мусора с каждого СНТ, — отметила начальник отдела ЖКХ Татьяна Золотухина.

Затем полученную информацию проанализируют и будут по ней работать уже более предметно.

В бердском «ЭкоСервисе» оказалось весьма затруднительно получить какие-либо сведеня. На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» там заявили, что информацией владеет только директор Жанна Теличко, а она будет в понедельник.

При этом не все дачники рады партнерству с перевозчиком мусора и не спешат заключать договор, считая регоператора «Экологию-Новосибирск» и его агентов лишней прослойкой. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СНТ «Марьин лог», например, по-прежнему пользуются услугами УК «Вербена», не желая «кормить чужой бизнес». Между тем, вопрос утилизации отходов отнюдь не праздный, поскольку въезд на свалку запрещен машинам частников.

СНТ «Радист» заключил договор в «ЭкоСервисом», рассказала председатель дачного общества Ольга Букреева. Но расходы на вывоз мусора, по ее расчетам, в этом году увеличатся в 8 раз.

— Вывозят мусор по мере наполнения баков. В мае было 4 контейнера. Вывозили через 10 дней. Последний раз вывезли 4 июня, а уже (7 июня — прим. ред.) контейнеры полные. На выходных вызвать не смогу — придется в понедельник, 10 июня. Все будет завалено мусором, потому что к нам сваливают отходы магазин и соседняя «Дружба». Не знаю, что делать. А поймать не можем. И ставить куда, уже не знаем, — сетует Ольга Аривоновна.

По ее расчетам, за этот сезон 180 дачных домов общества «Радист» заплатят за мусор 120 тыс. рублей. Когда вывозили отходы самостоятельно — заказывали машины, покупали талоны для въезда на свалку — СНТ хватало 15 тыс. рублей.


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(2) Комментариев

  1. Настя

    Люди бросают мусор вдоль тополей,на остановках СНТ «Марьин лог»,по обочине дорог СНТ расположенном в районах бердского водозабора, кто должен вывозить этот мусор?

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  2. Аноним

    С дачи домой везем, к контейнеру, где живем. У вас придумки с мусором год от года все мудренее, а у нас от ваших придумок еще голова должна болеть. В квитке за квартиру — мусор, во взносах на дачу -мусор, сжигать без печки нельзя. Круговорот мусора. Вот мучаемся сейчас, что делать со старым диваном на даче. Без мороки — это распилить, разобрать и по частям в контейнер увезти. Кто как утилизирует громоздкую мебель, посоветуйте? Авито — не предлагать.

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