Бизнес угасает: 600 тыс. компаний ликвидировали свое дело в России

Больше всего предприятий открылось в Республике Крым — свыше 1700
За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли, свидетельствуют результаты исследования FinExpertiza.
Сказываются «технические» причины, но также проблемы с деловым климатом и убыточность бизнеса.
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (их исследование есть у РБК), в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. И только в пяти регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся.
Больше всего предприятий открылось в Республике Крым — свыше 1700, однако число закрывшихся здесь тоже велико — свыше 1600. На благоприятную статистику могла повлиять федеральная целевая программа по развитию полуострова до 2022 года, которая в том числе предполагает создание индустриальных парков, функционирование свободной экономической зоны. Общий бюджет ФЦП составляет почти 900 млрд руб. до 2022 года.
Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось 594.
Тренд по превышению количества закрытых компаний в целом по России над числом открытых начался еще в 2016 году и продолжился в 2017–2018 годах. FinExpertiza в исследовании ссылается на данные Росстата.
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Россия преодолела трудности в экономике, в том числе от санкций и падения цен на углеводороды, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Не угасает, а переходит в теневой сектор.
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Как живет Россия -2019. Один из небольших городов неподалеку от Ростова. Сегодня решил не ехать 3 остановки и прошелся пешком.
Шел дворами. Асфальт разбит, кругом грязь, пахнет мочой от столбов и заборов. Мусор раскидан по газонам и тротуарам. Все стены обшарапаны, поломанные деревья годами лежат во дворах и их не убирают.
А, самое главное, то чего я не видел даже в 90-е, люди прилично одетые и явно не пьяные (то есть это не бомжи и не алкаши) копаются в мусорных баках…
Средняя коммуналка в этом городе зимой около 6 тысяч за двушку, летом — тысячи три. Пенсия у большинства около 10 тыс. Зарплата 10-15 к за счастье. 20 тыс- только «по блату». Больше платят только на тяжелом и вредном производстве. Цены на продукты как в Москве. Образования бесплатного де-факто нет, о медицине большинство граждан забыло еще до кризиса и санкций. Бесплатно не лечат, а платно стоит поставить пломбу 3000 за простейший зуб. При медианной зарплате в 12-15 тыс. И так везде.
Социальных лифтов нет. Более-менее обеспечены только, чинуши, военные и вертухаи. Молодежь бежит в Ростов, Москву и другие города областного значения.
Как ни странно, но организованной преступности нет. «Бытовухи» много: драки, пьяные убийства, мелкие кражи есть, но не более того, а «братков» нет.
Мигрантов тоже мало, многие в 2015 почуяли безденежье и уехали домой или перебрались в крупные города.
Народ внешне аполитичен. Москву и власти люди ненавидят, но молча. Никому нет дела ни до международной ситуации, ни до «внутренней политики».
Повышение возраста выхода на пенсию, НДС и прочие «чудеса развитого путинизма» люди встречают молча, понимают что ничего поделать не смогут.
Малый бизнес загибается, закрываются мелкие магазинчики и парикмахерские. Зато как грибы после дождя растут киоски с микрозаймами и сетевые «Пятерочки».
Много безработных и нищих работающих за копейки.
В центре и на главных улицах коммунальщики красят дома и кладут новый асфальт. Но это только там, где видно. Во дворах -разруха.
Всеобщая апатия и безразличие. Люди ничего не ждут, никому не верят и ни на что не надеются. https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_13683
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Онлайн кассы окончательно добьют предпринимателей.
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