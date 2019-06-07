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Срочников хотят отправить на пенсию досрочно в России

В противном случае, указали в ЛДПР, это ставит в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и тех, кто не проходил военную службу по призыву.

7.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Срочников хотят отправить на пенсию досрочно в России

В страховой стаж не включен период прохождения военной службы по призыву

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы думского комитета по социальной политике Ярослава Нилова, который стал одним из авторов инициативы.

Как отмечается в пояснительной записке, имеющейся в распоряжении ТАСС, сейчас мужчинам со страховым стажем не менее 42 лет и женщинам, чей стаж составляет как минимум 37 лет, «страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения установленного возраста выхода на страховую пенсию, но не ранее достижения возраста 65 и 60 лет». При этом учитывается не только рабочий стаж, но и период временной нетрудоспособности.

Однако, указывают разработчики, «в указанный страховой стаж не включен период прохождения военной службы по призыву».

«Это вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее», — подчеркивают они.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения установленного возраста выхода на страховую пенсию, но не ранее достижения возраста 65 и 60 лет»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/07/430295-srochnikov-xotyat-otpravit-na-pensiyu-dosrochno-v-rossii

    Правильно: но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

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    • Аноним

      «Как отмечается в пояснительной записке, имеющейся в распоряжении ТАСС, сейчас мужчинам со страховым стажем не менее 42 лет и женщинам, чей стаж составляет как минимум 37 лет»

      А те у кого нет стажа 42-37 лет, на пенсию пойдут в лучшем мире? По закону, по достижении 70 годков, получат социальную пенсию кто из мужчин, реально померших в 57-61 год?

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