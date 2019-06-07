Срочников хотят отправить на пенсию досрочно в России

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы думского комитета по социальной политике Ярослава Нилова, который стал одним из авторов инициативы.

Как отмечается в пояснительной записке, имеющейся в распоряжении ТАСС, сейчас мужчинам со страховым стажем не менее 42 лет и женщинам, чей стаж составляет как минимум 37 лет, «страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения установленного возраста выхода на страховую пенсию, но не ранее достижения возраста 65 и 60 лет». При этом учитывается не только рабочий стаж, но и период временной нетрудоспособности.

Однако, указывают разработчики, «в указанный страховой стаж не включен период прохождения военной службы по призыву».

«Это вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее», — подчеркивают они.

Источник: ТАСС