До 470 тыс. рублей увеличат материнский капитал в России

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тыс.», — сказал он.

Ранее Топилин сообщал, что не видел предложений о продлении программы материнского капитала после 2025 года. Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей.

Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.

Источник: ТАСС