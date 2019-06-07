Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года
Папа римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш», сообщило католический портал Avvenir. Так, вместо слов «Не введи нас в искушение» в молитве будут произносить «Не дай нам поддаться искушению». По мнению папы римского, изменения должны убрать ошибочное впечатление, что Бог провоцирует людей на грех.
Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года. Новый текст молитвы содержится в третьем издании книги «Миссал», которая определяет порядок проведения мессы. Ранее понтифик утвердил выпуск книги.
Как пишет портал Avvenir, новую версию издания начнут использовать до конца года. В свою очередь, священнослужители Русской православной церкви рассказали РИА Новости, что не будут менять текст молитвы.
Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действующей версии молитвы нет никаких неточностей. Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, что текст православного богослужения правят на протяжении всех веков, и смысл молитвы не меняется.
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Молитву «Отче наш» переписал Папа римский — готовится к встрече с Путиным, запланированной на 4 июля — по-русски будет Путину библейские стишки читать.
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Мир сошел с ума
Уже до святого добрались
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Думаете, что до Папы добрались русские хакеры и он решил выучить русский, чтобы им по-русски ответить?
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так библию не в первый раз переписывают …
несколько лет назад читал одну книгу от современного ватиканского епископа (забыл название) — там подробно описано — когда , где, как подправляли отдельные фразы и целые абзацы в старом-новом завете и не только….вся эта лабудень активно шла с конца 15 века …)
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Вспомните, пожалуйста, название.
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Провоцирует ли Бог на грех?
НВР — ДА.
Достаточно прочитать Библию ,чтобы в этом убедиться.
Изначально он спровоцировал Еву и Адама с помощью своего подручного Змея на поедание плода познания добра и зла.
И еще целая куча примеров, где за убийства, войны, извращения, грабежи — запросто отпускаются все грехи.
Человек понимает, какое преступление он не совершит — бог ему все-равно простит.
Это «палочка-выручалочка» просто провоцирует людей на грехи.
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