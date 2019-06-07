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Молитву «Отче наш» переписал Папа римский

Вместо слов «Не введи нас в искушение» в молитве будут произносить «Не дай нам поддаться искушению». По мнению папы, изменения должны убрать ошибочное впечатление, что Бог провоцирует людей на грех.

7.06.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Молитву Отче наш переписал Папа римский

Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года

Папа римский Франциск изменил текст молитвы «Отче наш», сообщило католический портал Avvenir. Так, вместо слов «Не введи нас в искушение» в молитве будут произносить «Не дай нам поддаться искушению». По мнению папы римского, изменения должны убрать ошибочное впечатление, что Бог провоцирует людей на грех.

Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года. Новый текст молитвы содержится в третьем издании книги «Миссал», которая определяет порядок проведения мессы. Ранее понтифик утвердил выпуск книги.
Как пишет портал Avvenir, новую версию издания начнут использовать до конца года. В свою очередь, священнослужители Русской православной церкви рассказали РИА Новости, что не будут менять текст молитвы.

Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действующей версии молитвы нет никаких неточностей. Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, что текст православного богослужения правят на протяжении всех веков, и смысл молитвы не меняется.

Источник: РИА Новости


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Молитву «Отче наш» переписал Папа римский — готовится к встрече с Путиным, запланированной на 4 июля — по-русски будет Путину библейские стишки читать.

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  2. житель

    Мир сошел с ума =-O
    Уже до святого добрались O=)

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    • Аноним

      Думаете, что до Папы добрались русские хакеры и он решил выучить русский, чтобы им по-русски ответить?

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  3. Аноним

    так библию не в первый раз переписывают …
    несколько лет назад читал одну книгу от современного ватиканского епископа (забыл название) — там подробно описано — когда , где, как подправляли отдельные фразы и целые абзацы в старом-новом завете и не только….вся эта лабудень активно шла с конца 15 века …)

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  4. Аноним

    Провоцирует ли Бог на грех?
    НВР — ДА.
    Достаточно прочитать Библию ,чтобы в этом убедиться.
    Изначально он спровоцировал Еву и Адама с помощью своего подручного Змея на поедание плода познания добра и зла.
    И еще целая куча примеров, где за убийства, войны, извращения, грабежи — запросто отпускаются все грехи.
    Человек понимает, какое преступление он не совершит — бог ему все-равно простит.
    Это «палочка-выручалочка» просто провоцирует людей на грехи.
    :-D

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