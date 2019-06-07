Добычу алмазов на руднике «Мир» возобновит «Алроса»

«Алроса» планирует возобновить добычу на руднике «Мир», на котором произошел прорыв воды в августе 2017 года, в 2031-2032 годах. Это следует из презентации компании. Капитальные вложения могут составить порядка 73 млрд рублей.
Запасы месторождения составляют примерно 68,6 млн карат с уровнем добычи 3,8 млн карат в год.
Авария на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа 2017 года. В результате прорыва воды из карьера затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.
«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году предприятия группы «Алроса» добыли 39,6 млн карат алмазов. Выручка от продажи алмазов составила $4,2 млрд, бриллиантов — $96,9 млн.
Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.
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