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Влепила пощечину полицейскому в защиту соседа жительница Бердска

За свой дерзкий поступок бердчанка получила наказание в виде 1 года условно.

7.06.2019 Фото: Pixabay 7 коммент.
 
Влепила пощечину полицейскому в защиту соседа жительница Бердска

Женщина получила уголовный срок за свою выходку

15 мая в бердский городской суд поступило уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении сотрудник полиции. На скамье подсудимых оказалась бердчанка Анна Белоусова. 6 июня судья Татьяна Васюхневич рассмотрела уголовное дело.

По версии следствия, в январе 2019 года к ее пьяному соседу приехали сотрудники полиции, которые предложили ему отправится в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

— Когда сотрудники полиции и мужчина вышли в подъезд, им встретилась обвиняемая Белоусова, которая знала бердчанина. Недовольная действиями сотрудников полиции нанесла одному ладонью правой руки не менее одного удара в область левой щеки, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя суда Наталья Сафронова 6 июня.

Анна Белоусова призналась в содеянном и полностью раскаялась, попросив рассмотреть дело в особом порядке. В результате 6 июня судья огласила приговор, назначив подсудимой 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в этот же день Татьяна Васюхневич рассматривала аналогичное дело: мужчина пнул ногой в висок полицейского и получил 1 год условного срока.


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(7) Комментариев

  1. igk63

    Возможно достали. :(

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  2. Никола

    А влепил бы ей самой пощечину полицейский или тот же алкаш — даже дело никто бы заводить не стал. Такая вот несправедливость в наших законах.

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    • Аноним

      Микола, вы бы что-то развивающее почитали по юридической тематике. Ну, хотя бы на уровне старших классов средней школы.

      Thumb up 5 Thumb down 7

  3. Аноним

    Правша))

    Thumb up 1 Thumb down 2

  4. Sov

    Угумс…. учтёмс….. то есть, если что, то можно и ногой в висок. Результат тот же.

    НВР. Так ведь не написали, что именно так возмутило гражданку. А подробности могут быть любопытными…..

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  5. Аноним

    Ни за кого соседа он не получил. А разбил телефон о подоконник. И это всё было в подъезде, а не на выходе.

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