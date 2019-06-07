Влепила пощечину полицейскому в защиту соседа жительница Бердска

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Возможно достали.
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Достают ухажёры…Или вы не в курсе?
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А влепил бы ей самой пощечину полицейский или тот же алкаш — даже дело никто бы заводить не стал. Такая вот несправедливость в наших законах.
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Микола, вы бы что-то развивающее почитали по юридической тематике. Ну, хотя бы на уровне старших классов средней школы.
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Правша))
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Угумс…. учтёмс….. то есть, если что, то можно и ногой в висок. Результат тот же.
НВР. Так ведь не написали, что именно так возмутило гражданку. А подробности могут быть любопытными…..
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Ни за кого соседа он не получил. А разбил телефон о подоконник. И это всё было в подъезде, а не на выходе.
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