Влепила пощечину полицейскому в защиту соседа жительница Бердска

15 мая в бердский городской суд поступило уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия в отношении сотрудник полиции. На скамье подсудимых оказалась бердчанка Анна Белоусова. 6 июня судья Татьяна Васюхневич рассмотрела уголовное дело.

По версии следствия, в январе 2019 года к ее пьяному соседу приехали сотрудники полиции, которые предложили ему отправится в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

— Когда сотрудники полиции и мужчина вышли в подъезд, им встретилась обвиняемая Белоусова, которая знала бердчанина. Недовольная действиями сотрудников полиции нанесла одному ладонью правой руки не менее одного удара в область левой щеки, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя суда Наталья Сафронова 6 июня.

Анна Белоусова призналась в содеянном и полностью раскаялась, попросив рассмотреть дело в особом порядке. В результате 6 июня судья огласила приговор, назначив подсудимой 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в этот же день Татьяна Васюхневич рассматривала аналогичное дело: мужчина пнул ногой в висок полицейского и получил 1 год условного срока.